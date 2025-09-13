Congo-Brazzaville: Environnement - Brazzaville abritera un colloque sur la biodiversité

Les 29 et 30 septembre 2025, Brazzaville sera le théâtre d'un colloque international sur la biodiversité placé sur le thème « Tradition et biodiversité en République du Congo ». Une rencontre qui ambitionne de lier savoirs ancestraux et enjeux contemporains pour renforcer la protection de l'environnement.

Face à l'urgence écologique mondiale, le Congo entend faire entendre sa voix. Déforestation, changements climatiques, pollution sont autant de menaces qui fragilisent la biodiversité et appellent à une action collective.

C'est dans ce contexte que l'ONG Éveil d'Afrique, avec l'appui de la Chambre de commerce latino-américaine et du Conseil international de la transmission intellectuelle, organise un colloque les 29 et 30 septembre prochains à Brazzaville en format hybride (présentiel et virtuel).

L'initiative fait suite à une première rencontre tenue le 21 mai dernier au ministère de l'Économie forestière où les participants soulignaient la nécessité d'aller plus loin dans la réflexion, en vue notamment de préparer la participation du Congo à la COP 30, prévue pour cette année au Brésil, l'un des trois grands bassins forestiers de la planète.

Valoriser les savoirs traditionnels

Au-delà d'un simple cadre académique, ce colloque veut être une plateforme d'échanges entre chercheurs, décideurs politiques, étudiants, organisations de la société civile et communautés locales.

Il s'agira d'identifier et de valoriser les pratiques traditionnelles qui contribuent à la conservation des écosystèmes, mais aussi de proposer leur intégration dans les politiques publiques. En misant sur la richesse de ses traditions, Brazzaville veut démontrer que l'Afrique peut apporter des solutions originales et durables à la crise écologique planétaire.