Congo-Brazzaville: Cinéma - Ralff Therance en résidence artistique

Ralff Therance avec son long métrage en cours de réalisation fait partie des sept projets sélectionnés dans le cadre de la résidence d'écriture cinemondes lab qui se tiendra du 15 au 26 septembre en Belgique.

" Rap de la forêt" dont il est en résidence artistique est un film documentaire qui explore l'émergence d'un mouvement musical unique au coeur de la forêt tropicale. A travers des rencontres avec des artistes locaux et des témoignages des membres de la communauté, ce film examine l'impact du rap sur la culture et l'environnement, brise les stéréotypes et offre une perspective authentique sur la vie quotidienne des peuples autochtones.

Avec ce film en post - production, le duo Ralff therance en tant que réalisateur et Armel Mboumba, comme productrice, a déjà remporté le prix yennega post - production à Ouagadougou, au Burkina Faso et bien d'autres.

Ces distinctions leur ont permis de participer à des résidences de création en France où ils ont pu développer leur projet " Rap de la forêt », tout en bénéficiant de ressources et conseils de professionnels du cinéma.

Ralff therance fait déjà partie de cette dynamique de jeunes réalisateurs et cinéastes congolais qui font bouger les lignes. Bien que son parcours cinématographique soit encore jeune, ses ambitions sont grandes.

Derrière son apparence timide se cache un passionné du cinéma, exigeant dans son travail et ne tolérant ni hasard, ni négligence. Très philosophique dans sa démarche, Ralff therance espère non seulement partager des histoires à travers son art, mais aussi susciter des réflexions sur les maux qui minent la société. Photographe avant de se lancer dans le cinéma, son parcours inspire.

Il a été désigné meilleur photographe du meilleur scénario au " meilleur roman photo" du festival international de photographie d'auteur Kokutan"art en 2021 et prix Découverte des ateliers Sahm à la rencontre internationale d'art contemporain " Riac" la même année.

Ralff Therance a déjà participé à plusieurs ateliers dont l'atelier de formation et d'écriture photographique animé par Lebon Ziavoula aux ateliers Sahm en 2018, l'atelier de formation en photographie d'auteur class animé par Baudouin Mouanda à l'Institut français du Congo en 2022.

Par ailleurs, il a été en 2021 photographe et assistant pour le film " Ordalie" des réalisateurs Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav ; en 2020, Ralff Therance a été partenaire à la direction départementale Art et Lettres du Pool du ministère de la Culture et des Arts, pour la réalisation de musique, de photos et vidéos de sensibilisation à la covid-19.

En effet, " cinemondes lab" vise à mettre en place un réseau entre les cinéastes avec les professionnels afin de favoriser les réflexions d'écriture et le développement des projets dans le processus de production cinématographique à travers le monde.

Autour des projections, des conférences débats, des ateliers de formation, de partage d'expériences, ce programme riche et varié met en avant le pouvoir du cinéma pour conscientiser, sensibiliser, informer et éduquer le public face aux enjeux de l'heure actuelle et de célébrer le cinéma africain comme une force qui transcende les frontières, qui rassemble et qui a le pouvoir de transformer les sociétés.

Chaque image, chaque scène, chaque émotion est un reflet sur les réalités du monde. Plus qu'un simple divertissement, ce programme est un outil de réflexion, de changement, de renforcement de l'identité culturelle.

Durant cette édition, les participants bénéficieront d'un appui financier, travailleront en étroite collaboration sous le regard critique et constructif des professionnels présents afin de parvenir à des oeuvres matures.

La résidence sera aussi l'occasion pour les participants de rencontrer les responsables d'ateliers de résidences partenaires, les producteurs, les représentants des chaînes de télévision, les responsables des fonds de soutien au cinéma et bien d'autres dans l'objectif de mettre leurs projets dans un réseau international de production et de distribution.

Le partage d'expériences lors des masterclasses sera l'un des moments phares de la résidence permettant aux participants de parler de la particularité de leurs oeuvres devant les réalisateurs et producteurs.