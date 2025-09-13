Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Hod Fragonard, ambassadrice de solutions pour le continent

Pour ses actions en faveur du bien commun, la jeune femme franco-congolaise, Hod Fragonard, est couronnée médaille d'honneur d'ambassadrice de solutions pour l'Afrique par le comité d'organisation de la semaine d'Afrique des solutions dont la remise des prix interviendra du 24 au 25 octobre à Paris en France lors de la troisième édition de ce grand rendez-vous.

En tant que femme visionnaire, son rôle ne se limite pas à la représentation symbolique, mais s'incarne dans des initiatives concrètes destinées à ouvrir des opportunités, à impulser des actions inclusives à l'échelle internationale, à insérer une nouvelle génération de femmes leaders.

Spécialisée en droit public et en droit des étrangers, cette femme juriste franco- congolaise, Hod Fragonard, est une entrepreneure dynamique et audacieuse née à Brazzaville en 1992, connue pour sa capacité à bâtir des ponts entre la France, le Congo, l'Afrique et sa diaspora. Plus qu'une simple juriste, elle a choisi de faire de sa vie un terrain d'actions où le droit rencontre la solidarité, où la résilience devient un moteur, où chaque projet qu'elle propose vise à bâtir un avenir commun.

Trait d'union entre la France, le Congo, l'Afrique et sa diaspora, Hod Fragonard oeuvre pour l'égalité, l'inclusion et le leadership féminin. Après son passage déterminant à la préfecture de l'aube, elle a fondé en 2018 " Lotus Services", à Frayes, sa toute première entreprise, dédiée à accompagner les étrangers dans leurs démarches administratives et juridiques, à savoir régulations, naturalisations, titres de séjours.

En parallèle de ses activités professionnelles en tant que juriste, elle s'est résolu de mettre son énergie, son savoir-faire dans le bien-être commun, tout en investissant dans la jeunesse où elle a créé en 2020 " Yokela koluka", un projet associatif oeuvrant en France et au Congo pour l'insertion et la réinsertion professionnelle des jeunes, avec comme vision de toucher plus de jeunes et multiplier des partenaires afin d'offrir à toute une génération des perspectives solides et durables, en Afrique comme dans la diaspora.

Conçue comme un pont entre deux continents, cette initiative se déploie sous forme des ateliers de formation en ligne et en présentiel, des séances de coaching, mais aussi à travers des actions de terrain à Brazzaville et Pointe-Noire. L'éducation, le renforcement des capacités et connaissances, l'autonomisation sont donc les piliers de cette initiative pensée pour donner aux jeunes les moyens concrets de bâtir leur avenir.

Auteure du livre " Les 22 mantras de la résilience" , Hod Fragonard est régulièrement sollicitée comme modératrice pour des grands événements internationaux. Aussi intervient-elle en tant que speaker noble pour partager son expérience et inspirer son audience. Par ses engagements, elle agit comme batisseuse de ponts entre générations, territoires et cultures.

Elle met en synergie des compétences, des expériences et des ressources, tout en favorisant la coopération Sud- Sud et les liens avec la diaspora. Ses actions s'inscrivent dans une dynamique durable, faisant de l'entrepreneuriat féminin non pas une exception, mais une norme, démontrant que les femmes sont des actrices incontournables du développement économique et sociale en Afrique et au-delà des frontières.