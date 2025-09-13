Congo-Brazzaville: Women Center - La troisième édition prévue pour octobre

Il s'agira à travers la troisième édition de cette initiative qui se tiendra, du 24 au 25 octobre, à Brazzaville d'inviter les pouvoirs publics à mettre à la disposition des femmes des moyens conséquents leur permettant d'affronter le quotidien souvent difficile à travers le continent et aussi pour la construction solide de l'identité féminine, car les femmes sont les piliers de la société tout entière.

Le thème " Renforcer et encourager l'autonomisation des femmes et jeunes filles dans les sphères socio- économiques" est une interpellation lancée pour la cause de la femme. Cette année encore, dit la promotrice de l'événement, Mondesire Ikando, Women center réaffirme son engagement à défendre les droits des femmes et à promouvoir l'égalité des genres.

L'autonomisation des femmes est essentielle pour transformer la société au Congo et partout ailleurs pour bâtir un avenir durable et inclusif. Investir donc dans l'autonomisation économique des femmes ouvrira la voie à l'égalité des chances, à l'éradication de la pauvreté pour un développement durable et inclusif, car les femmes apportent d'énormes contributions à l'économie.

Investir dans l'autonomisation des femmes, c'est investir dans l'avenir, soutenant les femmes en leur offrant la possibilité de participer à des activités lucratives, c'est leur donner les outils nécessaires dont elles ont besoin pour réussir dans la vie.

L'autonomisation économique des femmes joue un rôle crucial dans la lutte contre les cycles de pauvreté, de discrimination et de violence auxquels sont confrontés de nombreuses femmes. En offrant des possibilités équitables d'accès aux ressources, crée un environnement inclusif où chacune a la possibilité de s'épanouir.

« Ce thème est choisi pour inciter les femmes à se lancer dans des activités génératrices de revenus, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans toutes les sphères socio-économiques afin que ces femmes deviennent actrices du développement durable, intégral et social.

Aux sponsors, partenaires, le comité d'organisation de Women center attend une forte implication, tant financière que matérielle. Nous allons former soixante femmes, aussi décerner des prix aux femmes engagées dans l'émancipation des femmes», a déclaré Mondesire Ikando, promotrice de l'événement.

" Women center" à travers le concept Mwassi ya lobi assure depuis trois ans l'accompagnement psychologue et moral des femmes qui veulent jouer leur rôle de leadership dans la société, transformer positivement le quotidien des femmes à travers des initiatives concrètes, leur offrant un mentorat approfondi et un réseau solide pour plus d'opportunités d'affaires et de ressources.

L'initiative redonne espoir à de nombreuses femmes qui en ont besoin, à travers le renforcement opérationnel des compétences et de l'assurance en soi, grâce à l'apprentissage des bases du leadership et de l'entrepreneuriat. L'événement est l'occasion idéale pour les femmes d'acquérir plus de connaissances et compétences afin de devenir des interlocutrices formées, performantes et actives en faveur des entités dans lesquelles elles sont ou seront impliquées.

Il s'agit en d'autres termes à travers cette initiative de promouvoir et soutenir des femmes entrepreneures visionnaires et innovantes africaines qui sont animées par le désir de créer un impact positif et durable dans leurs communautés respectives, tout en rassemblant une communauté des femmes leaders africaines toutes unies par une vision, celle d'apporter des changements significatifs à l'échelle locale, régionale et internationale.

L'essentiel pendant cette édition serait de donner des outils nécessaires aux femmes pour qu'elles deviennent autonomes dans leur vie quotidienne et professionnelle, car l'environnement éducatif et le poids des sociétés africaines pèsent parfois sur l'émancipation effective des femmes.

Selon la promotrice de l'événement, plusieurs activités sont prévues, notamment les conférences-débats, tables rondes, partages d'expériences, panels de discussions, échanges et témoignages qui seront aminés par des femmes qui ont réussi à dépasser les barrières sociales et qui contribuent au développement du Congo et d'Afrique, venant de divers horizons. Leurs expériences professionnelles pousseront donc les femmes à s'autonomiser, à donner le meilleur d'elles-mêmes, peu importe ce qu'elles font.