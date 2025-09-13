Congo-Brazzaville: Kriss Brochec crée Lissolo 2.0

Lissolo 2.0 est le tout premier jeu social qu'a créé Mme Christiane Ngouala, dite Kriss Brochec, entrepreneure digitale et promoteur. A travers ce jeu, elle veut faire découvrir sans stress le Congo aux enfants. C'est de cette volonté qu'est né Lissolo qui est non seulement un jeu d'enfant, mais également un jeu qui permet aux enfants de mieux connaître le pays.

« C'est aussi la volonté de se dire quand il m'arrive encore d'être en Europe pendant les vacances de Noël, et que je vois ces grands rayons dans les supermarchés pleins de jeux. On pouvait avoir la même chose aussi à Casino. Il y a plein de jeux, et quand vous cherchez sur l'Afrique vous allez peut-être trouver.

Mais quand vous cherchez sur le Congo, vous ne trouvez rien. J'espère qu'aujourd'hui avec Lissolo 2.0 on lance un mouvement pour que le Congolais se dise qu'on peut fonder des empires à partir du jeu. On peut gagner de l'argent avec le jeu », a indiqué d'entrée de jeu Kriss Brochec.

En effet, la promotrice a constaté qu'il y a un vide dans le monde des jeux à ce niveau. Ce qui fait que l'arrivée de Lissolo comblera ce gap. Et la demande est légion en ce sens que c'est encore vierge, et fera que les parents qui veulent que leurs enfants apprennent différemment ont là un couloir menant à la connaissance pour leurs bambins. C'est aussi le cri d'amour pour le Congo. Voilà pourquoi il y a dans ce jeu plein de clins d'oeil de tous les jours.

S'expliquant sur Lissolo 2.0, kriss Brochec a affirmé que c'est donc un jeu interactif avec 7 thèmes où on ne pourra parler que du Congo. On y trouve des cartes blanches qui ressemblent à celles de Monopolis, il y a aussi des notions d'éducation civique.

Autre chose, c'est que les parents qui vont à ça, ils vont laisser la planète aux enfants. « Voilà pourquoi nous parlons beaucoup d'écologie, d'afforestation, on parle de la préservation de la nature et des relations avec les autres.

C'est un jeu qui a été pensé au Congo. Le jeu compte 1200 questions entre Brazzaville et Pointe-Noire avec un google sheet. Le choisir pour un enfant qui a 9 ans, qu'est-ce qu'il doit savoir ? Un adulte, qu'est-ce qu'il doit savoir dans son environnement ?» a indiqué Kriss Brochec.

Avec 1200 questions réparties en sept thématiques que sont histoire et géographie, éducation civile et civique, art et culture, économie et entrepreneuriat, nouvelles technologies, sports et loisirs, tourisme, faune et développement durable, Lissolo propose aux enfants et adultes une grande immersion ludique et instructive dans l'univers congolais et africain.

C'est un indice majeur pour aimer son pays et comprendre son histoire. « Au-delà du simple divertissement, le jeu devient ainsi un véritable outil de transmission intergénérationnelle, pensé pour les familles, les écoles, les centres culturels et les amoureux du savoir. Il se positionne comme une alternative aux écrans, favorisant le dialogue, l'échange et la curiosité », a-t-elle précisé.

En outre, elle a fait savoir que c'est la réalisation d'un rêve d'enfance pendant qu'elle était encore en France, alors qu'elle avait à peine 7 ans. Elle était confrontée à des questions identitaires et à l'absence de références culturelles congolaises dans les jeux de société. Dès cet âge, elle caressait déjà le rêve de revaloriser ses racines.

Aussi a-t-elle poursuivi que « le succès de Lissolo 2.0 au Congo ne marque que le début d'un projet de grande envergure. Déjà, KB Publishing annonce le développement de versions adaptées pour d'autres pays africains : Lissolo Teranga pour le Sénégal, Lissolo Ivoire pour la Côte d'Ivoire, ou encore Lissolo Femina Africa, consacré à l'égalité et au leadership féminin ».

Ce jeu est disponible depuis le 25 juillet 2025 en République du Congo, en ligne et en France pour la diaspora. Il veut s'imposer comme une véritable révolution culturelle. A travers Lissolo, le Congo envisage d'occuper une place de choix dans l'industrie mondiale du jeu de société. « Avec Lissolo 2.0, le Congo ne se contente plus de raconter son histoire : il l'enseigne, il la partage et il la fait rayonner », a renchéri Kriss Brochec.

Notons que Lissolo 2.0 arrive à Brazzaville après ses premières journées d'animation lors des Lissolo Days. Au sortir de l'échange avec la presse, Mme Brochec a annoncé d'autres programmes qui feront leur entrée dans les prochains jours que sont le Lissolo Challenge et une masterclass dédiée à l'univers du jeu et de l'éducation culturelle.