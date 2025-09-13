Congo-Brazzaville: « Lola et Chris » - Quand le cinéma rapproche les deux Congo

À Pointe-Noire, lors de la carte de l'indépendance en août dernier, Laure Anne Tshala Mukadi et Nathalie Musulubila Asha se sont confiées sur leur expérience dans « Lola et Chris », la série réalisée par Amour Sauveur. Entre rires, tensions et dépassement de soi, ces deux actrices kinoises ont vécu un tournage qui restera gravé dans leur mémoire.

« Ça n'a pas été facile de travailler ensemble à cause des préjugés des deux côtés », raconte Nathalie. Dans la peau de la tante de Chris, elle a dû penser et parler comme une Congolaise de Brazzaville, un exercice loin d'être simple. « Mais c'est ça le rôle d'une actrice : se mettre dans la peau de n'importe quel personnage et dépasser ses propres limites », ajoute-t-elle.

Pour Laure Anne, le tournage est l'occasion de délivrer un message fort : « Aimons-nous au lieu de nous faire la guerre. Nos différences doivent être une force, pas une division. Il faut briser les clichés et construire ensemble. » Dans la série, Lola et Chris s'aiment malgré les stéréotypes et les barrières culturelles, illustrant ce qu'ils défendent dans la vie réelle : l'unité des deux Congo.

Une série qui défie les préjugés. En effet, les débuts n'ont pas été simples. Certaines femmes de Brazzaville les accusaient de vouloir « voler » leurs hommes, tandis que certaines personnes à Kinshasa critiquaient leur participation à un projet perçu comme irrespectueux.

Pourtant, les deux actrices ont choisi de mettre ces tensions de côté : « Nous avons décidé de valoriser nos talents et nos richesses. Cette série est devenue une véritable école de tolérance », confie Nathalie. Aujourd'hui, la série gagne en notoriété et s'impose comme un projet qui dépasse le simple divertissement : un appel à l'amour et à la réconciliation.

Des débuts marqués par la passion

Si Laure Anne et Nathalie brillent aujourd'hui sur le petit écran, leur parcours personnel est une histoire de persévérance et de passion. Pour Laure Anne, tout a commencé en 2017 lorsqu'elle obtient, contre toute attente, le rôle principal d'un film.

« Je voulais juste incarner un rôle, peu importe lequel. Et j'ai eu le premier rôle ! », se souvient-elle. Les jalousies et rumeurs ont suivi, mais elle a choisi de se concentrer sur sa passion : « Je considère que c'était un coup de chance et j'ai donné le meilleur de moi-même, car le cinéma est une passion qui m'anime depuis l'enfance. »

Nathalie, elle, a dû dépasser les barrières culturelles et les critiques pour embrasser son rêve. Aujourd'hui, elle se réjouit d'avoir osé : « Le rôle d'une actrice, c'est d'aller au-delà des frontières et des mentalités. Lola et Chris m'a permis de le faire. »

Une oeuvre qui laisse une empreinte car à travers leurs témoignages, Laure Anne et Nathalie montrent que Lola et Chris n'est pas seulement une série : c'est un message d'espoir, une invitation à dépasser les stéréotypes et à croire en l'amour comme moteur de l'unité entre les deux Congo.