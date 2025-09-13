Congo-Brazzaville: Musique - Reine Makoua lance 'Correction' sur scène à Brazzaville

Le samedi 20 septembre, la chanteuse congolaise Reine Makoua présentera son premier album, Correction, lors d'un concert exceptionnel à Brazzaville. Organisé par Perly Dambendzet, cet événement s'annonce comme une immersion musicale entre tradition et modernité, portée par une voix nouvelle et engagée

Ce concert marque une étape décisive dans le parcours de l'artiste. À travers cette prestation, Reine Makoua souhaite dévoiler au public l'univers de Correction, un projet pensé comme une réponse aux dérives observées dans le paysage musical congolais. Elle y exprime sa volonté de redonner du sens à la création artistique, en valorisant les émotions vraies, les récits profonds et les rythmes enracinés dans la culture locale.

L'album Correction, présenté comme un double projet, introduit un style inédit baptisé Afro-Ngoli. Ce genre musical, né de la fusion entre le kingoli traditionnel et les sonorités modernes de l'afrobeat, reflète l'ambition de Reine Makoua, à savoir créer une musique qui parle à la fois au coeur et à l'esprit, en restant fidèle à ses origines tout en s'ouvrant au monde. Le titre Tâ Loma, déjà disponible en clip, donne un aperçu de cette esthétique audacieuse et raffinée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur scène, l'artiste promet une performance à la fois festive et introspective. L'Esplanade de la Préfecture, lieu choisi pour l'événement, accueillera un public varié, invité à vivre une expérience musicale immersive. Reine Makoua entend faire de ce concert un moment de partage, de dialogue et de célébration, où chaque chanson devient un espace de rencontre entre l'artiste et ses auditeurs.

Depuis son départ du groupe Kingoli Universel, Reine Makoua, de son vrai nom Jelca Janiskaelle Ondouma Ongagna, a su tracer sa propre voie. Ses titres comme Mossé, Momi, Mon Combat, Mireille Badiabio ou Corine Missengui témoignent d'une maturité artistique rare et d'un engagement sincère. À travers ses paroles, elle aborde des thèmes universels tels que l'amour, la trahison, la résilience ou l'identité, avec une sensibilité qui touche et interpelle.

Ce concert ne sera pas une fin en soi. Il s'inscrit dans une dynamique plus large, qui prévoit une tournée nationale et une série de représentations à l'étranger. Reine Makoua affirme ainsi son ambition de faire rayonner l'Afro-Ngoli au-delà des frontières, en portant haut les couleurs de la musique congolaise contemporaine.

En somme, le lancement de Correction sur scène est bien plus qu'un simple événement musical. C'est l'émergence d'une voix singulière, d'un style nouveau et d'une vision artistique forte. Pour les passionnés de musique, les curieux et les amoureux de la culture congolaise, le rendez-vous du 20 septembre est à ne pas manquer.