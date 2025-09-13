Congo-Brazzaville: IA et musique africaine - Un appel à projets pour réinventer la création sonore

Dans un monde où l'intelligence artificielle (IA) redéfinit les pratiques artistiques, une initiative audacieuse vient placer la musique africaine au coeur de l'innovation technologique. Le Centre d'innovation du Wits (WIC), en partenariat avec Machine Intelligence & Neural Discovery Institute (MIND) de l'Université du Wits, lance un appel à projets destiné aux créateurs africains souhaitant explorer les synergies entre IA et musique du continent.

Les candidatures sont ouvertes dès à présent. Les personnes intéressées doivent soumettre une manifestation d'intérêt avant le 14 septembre prochain à 17h00 (heure d'Afrique australe). Cette première étape leur donnera accès à un webinaire d'orientation, prévu pour les 15 ou 16 septembre. Ensuite, la candidature complète, comprenant une description de projet de 500 mots, un CV ou une biographie courte, ainsi que des exemples de travaux antérieurs.

Contrairement aux outils d'IA musicale généralement conçus à partir de données occidentales, ce programme vise à intégrer les textures, rythmes et tonalités propres aux musiques africaines, de l'amapiano à l'afrobeats, en passant par le gospel et les traditions autochtones. L'objectif principal est de valoriser les paysages sonores africains et leur offrir une place centrale dans les futurs outils de création musicale.

Ce projet s'adresse aux musiciens, producteurs, compositeurs et éducateurs musicaux d'origine africaine, résidant sur le continent et actifs dans tous les genres. En plus du soutien technique, les participants sélectionnés bénéficieront d'un financement mensuel de 30 000 R (environ 1 700 USD) pendant une période de quatre à six mois.

Chaque porteur de projet sera également accompagné par un collaborateur IA (ingénieur ou technologue), afin de favoriser une collaboration étroite entre création artistique et innovation numérique.

Par ailleurs, le programme prévoit un atelier de développement collaboratif à Johannesburg en novembre 2025, suivi d'un accompagnement mensuel, d'un soutien à la production, et d'une présentation publique finale en avril 2026. Ce cadre permettra aux artistes de structurer leur démarche, de tester leurs idées et de partager leurs résultats avec un public élargi.

En définitive, cette initiative offre une opportunité unique aux créateurs africains de réinventer les rapports entre tradition musicale et technologie, tout en affirmant la place du continent dans les débats contemporains sur l'intelligence artificielle. Les organisateurs encouragent des propositions audacieuses, créatives et engagées, capables de faire dialoguer mémoire sonore et innovation.