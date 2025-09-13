Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Le démarrage repoussé de deux semaines

Le coup d'envoi de la compétition, qui devrait être effectué le 13 septembre, a été reporté de 15 jours.

La Fédération congolaise de football (Fécofoot) a pris cette décision de commun accord avec les seize équipes engagées au terme de la réunion tenue le 12 septembre au siège de la Fécofoot. Cette décision qui n'arrange pas les clubs est consécutive au refus par le ministère des Sports d'accorder l'utilisation des infrastructures construites à la faveur du développement du football à son organe technique. Face à cette situation qui perdure, l'hypothèse d'un Plan B prend de l'épaisseur.

« Nous avons pris la décision ensemble de reporter le championnat de 15 jours. Si dans ces jours, nous n'avons pas l'autorisation, nous trouverons un plan B », a assuré le président de la Fécofoot. Au cours de cette réunion, les clubs ont manifesté leur envie de jouer. L'entretien des joueurs sans compétition commence à peser sur leur finance. La seule solution pour obtenir une subvention est de jouer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est ce que la Fédération internationale de football association (Fifa) recommande à ses associations membres. Le Congo n'étant pas nanti d'installations sportives privées comme ailleurs, le Centre technique d'Ignié s'impose comme une alternative crédible. La question de la sécurité dans l'enceinte a été évoquée et la réponse de la Fécofoot a apaisé les inquiétudes.

« C'est un championnat national Ligue 1. Si on prend la décision d'aller jouer à Ignié, il faudra que nous mettions les conditions de sécurité, c'est-à-dire remonter le grillage, faire une mini tribune même en bois pour sécuriser l'aire de jeu. Vous nous avez donné 15 jours. On va se préparer. Si nous trouvons que la dernière décision c'est à Ignié, on va faire des travaux pour sécuriser les athlètes et le public. Il faut qu'on mette les vestiaires », a commenté Jean Guy Blaise Mayolas.

Les clubs, très surpris de la décision du ministère des Sports, tirent chacun les conséquences du report. « C'est une énorme déception surtout pour nous qui jouons la compétition africaine. On devra au moins avoir une journée dans les jambes, ce n'est plus possible parce que le ministère n'a pas libéré les stades. Nous avons débuté les entraînements depuis 3 mois, mais ce n'est pas suffisant pour aller jouer un match aussi important contre Primeiro de Agosto.

Il fallait trois journées du championnat pour bien aborder le premier tour préliminaire de la Coupe africaine de la confédération », a souligné Kévin Ikouma, secrétaire général de l'AS Otohô. Le match aller se jouera entre le 20 et 21 septembre. L'Athlétic club Léopards, qui reçoit le club mozambicain à la même date, connaît lui aussi les mêmes soucis de préparation.

« RCB aura voulu être reçu à Pointe-Noire, malheureusement nous n'avons pas eu les stades. La Fécofoot nous propose le plan B parce que nous, les dirigeants, lui avons demandé de rallonger de 15 jours pour mieux nous préparer. Nous allons demander à l'Etat de revoir ce problème des stades parce que nous sommes les Congolais, les clubs appartiennent au Congo, les joueurs aussi sont les Congolais.

Fermer les stades nous fait mal. Nous allons voir si on peut jouer à Ignié. Dans tous les cas, notre problème est que le ballon roule », a ajouté Jerry Doucouré, président de Racing club de Brazzaville (RCB) promu cette saison en Ligue 1.