Afrique: Football/Interclubs africains - La CAF valide les quatre clubs de la RDC

La Confédération africaine de football (CAF) a validé les quatre clubs congolais engagés en compétitions africaines interclubs de football, notamment le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa, le FC Saint-Eloi Lupopo de Lubumbashi, l'AS Simba de Kolwezi et l'AS Maniema Union de Kindu.

La CAF a validé la liste des quatre clubs congolais qui prendront part aux compétitions africaines interclubs, notamment la Ligue des champions et la Coupe de la Confédération africaine. Il s'agit du FC Les Aigles du Congo, du FC Saint Eloi Lupopo, de l'AS Maniema Union et de l'AS Simba. La Fédération congolaise de football association (Fécofa) l'a confirmé à travers une note publiée le 12 septembre 2025, soit trois jours après avoir soumis la liste définitive sur demande de la CAF.

Cette décision écarte ainsi le risque d'une saison blanche, formulée par TP Mazembe, qui pesait sur le football congolais après la réunion du mardi dernier au cours de laquelle la Fécofa était appelée à trouver un consensus avec les clubs du championnat national pour désigner les représentants de la RDC aux interclubs de la CAF.

L'on se rappelle, le TP Mazembe est allé jusqu'au Tribunal arbitral du Sport (TAS) pour réclamer une saison blanche car le championnat national a été interrompu alors qu'il reste encore quelques matchs du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot), une situation que la RDC avait déjà connu une fois par le passé et qui avait bénéficié au club noir et blanc de Lubumbashi.

Finalement, la Fécofa a pu réunir les clubs de Ligue 1 qui ont accepté la décision de l'instance nationale du football, sans naturellement l'approbation de Mazembe. Lors de cette campagne africaine, le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa, champion du Congo, et le FC Saint Éloi Lupopo de Lubumbashi défendront l'honneur du football local à la Champions League africaine ; et l'AS Maniema Union de Kindu et l'AS Simba de Kolwezi (vainqueur de la dernière Coupe du Congo de football) joueront la Coupe de la Confédération (C2 africaine).

Les premiers adversaires des clubs congolais...

Les quatre clubs congolais entrent en lice dès le premier tour préliminaire prévu à partir du vendredi prochain. Ainsi en Ligue des champions, le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa va affronter Rivers United du Nigeria, le FC Saint Eloi Lupopo de Lubumbashi s'opposera à El Merreikh du Soudan, club habitué aux joutes continentales.

En Coupe de la Confédération, l'AS Simba de Kolwezi, vainqueur de la Coupe du Congo, fera ses premiers pas en compétition africaine face au FC Djabal des Comores, et l'AS Maniema de Kindu, troisième du championnat national, jouera contre la formation de Pamplemousses FC de l'Île Maurice.

Selon le calendrier des compétitions, le premier tour préliminaire est fixé au 19 septembre 2025, le deuxième tour au 17 octobre 2025. La phase de groupes va débuter le 21 novembre 2025 et la phase à élimination directe le 13 mars 2026.