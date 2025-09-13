Congo-Brazzaville: Éducation au pays - Un mémoire éclaire les causes du décrochage scolaire

L'Université Marien-Ngouabi (UMNG) a accueilli, le 12 septembre, la soutenance du mémoire de master en économie quantitative de Reine Mervine Gankama, portant sur « Le poids des facteurs sociodémographiques et extrascolaires sur le décrochage scolaire au Congo ». Une recherche saluée unanimement par le jury, qui a attribué à l'impétrante la mention Très bien avec une moyenne de 16/20, assortie de félicitations.

Sous la supervision du Pr Rufin-Willy Mantsie et de M'Piayi Auguste, maître-assistant à la Faculté des sciences économiques, ce travail s'est appuyé sur un échantillon de 202 élèves répartis dans les neuf arrondissements de Brazzaville. Les données ont été traitées à l'aide de modèles économétriques, permettant d'identifier les facteurs les plus déterminants dans le phénomène de décrochage.

Parmi les résultats, plusieurs constats interpellent. Le niveau d'instruction du père, la qualité de l'alimentation, ou encore la profession parentale apparaissent comme des éléments déterminants avant le lycée. De même, l'insécurité, la délinquance juvénile, le redoublement ou la situation de parents eux-mêmes décrocheurs influencent aussi parfois significativement l'abandon des études, notamment avant le supérieur.

Pour Reine Mervine Gankama, ce choix de thème est avant tout motivé par un attachement profond à l'éducation. « L'intérêt de cette étude se justifie d'abord par le fait que nous accordons une attention particulière à l'éducation au Congo. Vu les problèmes que rencontre le système éducatif congolais, il nous est apparu nécessaire de contribuer à l'analyse scientifique des facteurs qui expliquent le décrochage ou l'abandon scolaire », explique-t-elle.

Au-delà du constat, le mémoire propose plusieurs pistes pour améliorer la rétention scolaire. Parmi les recommandations phares : instaurer des cantines scolaires afin de garantir au moins un repas par jour aux enfants issus de familles défavorisées, mais aussi sensibiliser les parents sur leur rôle éducatif.

« Suite à cette étude, nous avons eu plusieurs résultats qui ont amené à ces recommandations, notamment garantir un repas pour les enfants qui ont du mal à se nourrir le matin ou le soir, et sensibiliser les parents quant à leur rôle dans l'éducation de leurs enfants », souligne la chercheuse. Elle insiste également sur la nécessité d'un soutien accru de l'État, notamment par l'octroi de bourses ciblées pour les enfants issus des milieux défavorisés.

Le jury, présidé par Samba Bruno, maître-assistant à l'UMNG, et composé de Mavoungou Soula Ulrich et de M'Piayi Auguste, a salué la rigueur méthodologique, la pertinence du sujet et la qualité de la présentation. Tous ont reconnu la valeur scientifique et sociale de ce mémoire, dont les résultats pourraient inspirer de futures politiques éducatives au Congo.

Avec ce travail, Reine Mervine Gankama s'affirme non seulement comme une jeune chercheuse prometteuse, mais aussi comme une voix engagée pour un système éducatif plus inclusif et équitable.