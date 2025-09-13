Afrique: Leadership - Chandrelle Mountoula Ngampo au Youth advisory board

Chandrelle Mountoula Ngampo vient d'inscrire son nom dans une nouvelle dynamique panafricaine et internationale. La jeune leader congolaise, déjà très engagée sur les questions de justice sociale, de santé juvénile et d'égalité des genres, a été sélectionnée pour siéger au Youth advisory board (YAB) du programme Africa-Europe Youth Academy (AEYA), l'un des projets phares du partenariat pour la jeunesse entre l'Afrique et l'Europe.

Financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative « Mobilités des jeunes pour l'Afrique » et du programme d'investissement Global Gateway Afrique-Europe, l'AEYA vise à « renforcer le leadership des jeunes, encourager des actions durables de développement et créer des ponts entre l'Afrique et l'Europe ». Avec un budget de 15 millions d'euros sur quatre ans, il couvre 20 pays d'Afrique subsaharienne et place les jeunes au coeur de la transformation.

Le YAB, composé de sept jeunes issus de toutes les régions d'Afrique subsaharienne, joue un rôle stratégique : formuler des recommandations, participer aux choix du programme et en assurer la promotion auprès de la jeunesse. Dans une publication sur ses réseaux, la délégation de l'Union européenne au Congo a salué cette nomination : « Nous sommes fiers de voir Chandrelle représenter la voix des jeunes et contribuer à bâtir un futur plus juste et inclusif ».

Une voix congolaise pour l'égalité et la justice sociale

D'une vingtaine d'années, Chandrelle Mountoula Ngampo n'est pas une nouvelle venue dans l'activisme social. Directrice exécutive de l'association Agir pour les femmes congolaises (AFC), elle défend les droits des femmes, la santé sexuelle et reproductive ainsi que l'autonomisation économique.

Elle est également membre de « Nos voix comptent », du premier Conseil consultatif de la jeunesse de la délégation de l'UE au Congo « Toza Bilenge », et point focal de l'Initiative de la jeunesse africaine pour le développement (AYID) au Congo.

Son parcours, marqué par des formations en leadership, médiation et démocratie, traduit une volonté claire : placer l'humain au centre de l'action civique et publique. Mentorée par l'IAS pour le plaidoyer sur le VIH-sida et ancienne élève du programme Yali, Chandrelle fait partie de cette génération de jeunes femmes qui transforment leur engagement en véritables leviers d'impact.

Avec cette nouvelle responsabilité au sein de l'AEYA, elle devient l'une des porte-voix de la jeunesse congolaise à l'échelle continentale, contribuant à écrire une histoire partagée entre l'Afrique et l'Europe, où les jeunes occupent enfin la place qu'ils méritent.

Notons que Chandrelle, comme boursière d'Africa CDC, séjourne depuis le 7 septembre à Abidjan en Côte d'Ivoire où durant deux semaines, elle participera au premier cours francophone de Mental Health Leadership Program (MHLP), organisé en partenariat avec l'Université Alassane Ouattara de Bouaké.

Il s'agit d'une formation intense de 2 semaines, qui nous permettra de renforcer nos compétences en leadership stratégique et d'explorer des approches innovantes pour intégrer la santé mentale dans les politiques publiques et les actions communautaires.