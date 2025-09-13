Congo-Brazzaville: Santé visuelle - L'ASSAB réitère sa volonté à oeuvrer en faveur des plus démunis

Plus de 500 patients souffrant des maladies des yeux ont reçu gratuitement des lunettes médicales lors de la campagne organisée du 27 août au 2 septembre, au Centre de santé intégré (CSI) Marien-Ngouabi de Talangaï, dans le 6e arrondissement, par l'Association Saint-François-de-Sales pour l'action et la solidarité en faveur de la population de Brazzaville (ASSAB).

En l'absence du président de l'ASSAB, Eymard Galouon Eta, c'est son représentant au Congo-Brazzaville, Diany Okinda, qui a supervisé la campagne de distribution gratuite de lunettes médicales/ophtalmologiques. En effet, ils étaient nombreux, ces Brazzavillois qui sont venus des différents arrondissements pour vouloir se procurer une paire de lunettes.

La distribution de ces lunettes était précédée de la prise de température et de la tension artérielle, du prélèvement de la glycémie et de la mise de collyre dans les yeux. Les bénéficiaires devaient également se présenter avec une ordonnance délivrée par un médecin ophtalmologue.

Pour la réussite de cette énième campagne de distribution gratuite des lunettes, l'ASSAB a bénéficié du soutien du ministère de la Santé et de la Population, à travers les responsables de l'hôpital de référence de Talangaï et du CSI de Marien-Ngouabi.

Les organisateurs ont également remercié les opticiens français basés à Caen, Hérouville saint-Clair, Alençon, Paris... (générale optique, Atol, Krys...) et surtout l'ensemble scolaire Saint-François-de-Sales basé à Alençon. Selon eux, les bénéfices de l'opération bol de riz d'avril 2025 ont contribué à la réalisation de cette campagne.

S'agissant des résultats, l'ASSAB a noté une forte demande dépassant les capacités de distribution. C'est ainsi que cette ONG a renouvelé son engagement à organiser une nouvelle campagne dans les plus brefs délais. « L'ASSAB continuera à oeuvrer pour améliorer la santé visuelle des populations vulnérables à Brazzaville », a rassuré le Dr Eymard Galouon Eta.

Notons que l'ASSAB n'est pas à son premier geste. Du 4 au 7 janvier dernier, cette ONG a organisé une opération de distribution de lunettes médicales au CSI de Maman Mboualé à Ngamakosso, ainsi qu'en août 2022 toujours dans le même site. Elle avait offert en juin 2023 des paires de lunettes à près de mille personnes souffrant des pathologies des yeux à Kintelé.

L'Assab avait organisé du 26 au 29 avril 2024, dans le cadre des activités marquant ses 20 ans d'existence, une campagne de distribution de lunettes, en partenariat avec la paroisse Saint-Grégoire de Massengo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, Djiri. Au total, 350 personnes atteintes de maladies des yeux avaient bénéficié de cet élan du coeur.