Les années 1970 furent marquées au Congo par la naissance d'une flopée d'orchestres appelés "orchestres amateurs" ; groupes composés exclusivement des collégiens et lycéens. Parmi les plus célèbres de ces groupes figure l'orchestre Bilenge Sakana.

Sous l'impulsion de Michel Ndouniama, l'orchestre "Bilenge Sakana" expression lingala que l'on peut traduire par "les jeunes s'amusent" fut créé le 14 avril 1974 dont le siège et le lieu des répétitions furent situés au 145 Rue Mboko à Ouénzé. La sortie officielle de Bilenge Sakana eut lieu le 7 juin 1974 au bar Bouya à Moungali devant un parterre de la jeunesse estudiantine et plays boys de Ouénzé, Moungali et Poto-Poto.

Le parcours de Bilenge Sakana dans l'arène musicale congolaise fut marqué par la mise sur le marché du disque en 1976 d'un 45 tours et 1987 par un 33 tours composés des titres qui furent à l'origine du succès et de la renommée du groupe.

Au plan artistique, l'orchestre Bilenge Sakana s'illustrait dans le style de l'orchestre Empire Bakuba de la RD Congo du célèbre chanteur Pépé Kallé, qui depuis Kinshasa fut captivé par les oeuvres de Bilenge Sakana et débarqua un jour à Brazzaville où il conclut un accord de concert avec le groupe Bilenge Sakana, concert qui eut lieu à Elysée Bar.

Au cours de ce concert, Bilenge Sakana sur demande et accompagné de Pépé Kallé interpréta avec maestria quelques chansons de l'orchestre Empire Bakuba, ceci à la grande satisfaction de Pépé Kallé et des applaudissements du public, l'ambiance était au Zénith.

Par la suite Kabassellé Ya Mpania, dit Pépé Kallé, séduit par les qualités artistiques de Fély Akouala (guitariste soliste) invita ce dernier à Kinshasa pour un concert avec L'Empire Bakuba au bar Lasuzanela, concert au cours de laquelle Pépé Kallé une fois de plus fut convaincu des talents artistiques de Fély Akouala à travers le maniement de sa guitare et profitant de son séjour à Kin, il lui fit la proposition d'accompagner l'orchestre Empire Bakuba à l'occasion de son périple aux Etats-Unis.

Une proposition combien alléchante que Fély Akouala déclina, car élève il opta pour la poursuite de ses études, surtout que l'épreuve du baccalauréat pointait à l'horizon.

De retour à Brazzaville Fély Akouala et ses compagnons livrèrent quelques concerts à Brazzaville et à Pointe-Noire, notamment lors des concerts communément appelés ²bals de fin d'année scolaire², bals dédiés uniquement aux élèves et étudiants, ceci en matinée de 14h à 17h et à l'issue desquels Bilenge Sakana connue une ascension fulgurante dans la sphère musicale congolaise.

La nature nous enseigne que les bonnes choses ne durent jamais. En effet après un excellent et brillant parcours dans le gotha musical congolais, Bilenge Sakana mit fin à ses activités en 1988 après 14 ans d'existence à la suite du recrutement dans la Fonction publique et les Forces armées congolaises de la plupart de ses musiciens.

Ainsi marqua la fin de l'épopée des Bilenge Sakana dont le nom et les références sont inscrits dans les annales de l'histoire de la musique congolaise moderne et gravés dans la mémoire des mélomanes, collégiens et lycéens des années 1970.