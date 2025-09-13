Congo-Brazzaville: Aéroport international Maya-Maya - Le système de climatisation réfectionné

Mis hors service depuis des mois en raison des défaillances techniques majeures dues aux fuites d'eau et à la corrosion, le système de climatisation de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville est entièrement rénové. Ce système a été remis en service, le 12 septembre, par le directeur général d'Aérco (Aéroports du Congo), Marcellus Boniface Bongho, en présence des responsables des sociétés partenaires, le Groupe Régal-Congo et la société LG Electronics.

L'infrastructure est installée au sous-sol du bâtiment central de l'aéroport. Les travaux de sa rénovation ont été réalisés par le groupe Régal-Congo, en partenariat avec LG Electronics, une société sud-coréenne spécialisée dans le domaine. Selon les experts, les travaux ont été effectués conformément au plan préélaboré par Aérco, la société exploitante de l'aéroport Maya-Maya, et ont consisté notamment à la remise à neuf de tout le réseau de climatisation et la réparation de toutes les fuites d'eau qui y avaient été identifiées.

Le système rénové, selon les techniciens, est doté de compresseurs à haute performance, d'une technologie de refroidissement à eau optimisée et du réfrigérant écologique. Il garantit une performance fiable à long terme, avec des coûts énergétiques réduits et une maintenance simplifiée. «Nous avions changé tous les équipements abimés et mis hors service par les nouveaux équipements LG, jugés plus performants et qui nous garantissent un rendement plus efficace.

Deux machines, sur les quatre en panne, ont été changées et sont dotées d'une capacité totale de 2280 KW. Une fois que nous assurons la bonne maintenance de ces nouveaux équipements, l'aéroport Maya-Maya ne connaîtra plus des ruptures de climatisation. Le travail a consisté aussi à améliorer l'ensemble du réseau du froid afin de le rendre plus fluide », a expliqué Lovela Mboungou, ingénieur, spécialiste en génie climatique.

Pour le Groupe Régal-Congo, la réfection du système de climatisation à l'aéroport Maya-Maya marque une étape décisive dans la modernisation des installations aéroportuaires au Congo, en offrant un contrôle supérieur, une efficacité énergétique accrue et une approche durable.

L'objectif du Groupe Régal-Congo et de son partenaire LG Electronics est d'offrir à l'aéroport Maya-Maya des conditions de transit optimales, comme cela est prévu dans tous les grands aéroports à travers le monde. L'enjeu est surtout de permettre aux millions de voyageurs qui y transitent de passer leurs courts moments dans la dignité et le confort.

«Ce projet emblématique s'inscrit dans la continuité du parcours mondial de LG en matière de solutions innovantes de refroidissement avancées. De Jakarta à la Floride, de Riyad à Singapour, LG Electronics affirme son leadership dans la fourniture de refroidisseurs centrifuges de nouvelle génération à un centre de données d'Intelligence artificielle basé en Indonésie.

Notre société est aussi compétente dans la mise des systèmes dans des écoles américaines et alimente l'un des plus grands complexes à usage mixe en Arabie saoudite avec 28000 RT de refroidissement », a témoigné un responsable de la société Régal.

Par ailleurs, Régal-Congo et LG Electronics a exprimé sa gratitude au gouvernement congolais, à Aérco et autres partenaires pour la confiance qui leur a été faite pour la mise en oeuvre de ce projet emblématique. S'exprimant à l'occasion, le directeur général d'Aérco a salué la rénovation du système de climatisation et rassuré que des dispositions sont prises pour garantir la maintenance de ces équipements au niveau local.

« C'est avec une grande fierté que nous avons coupé aujourd'hui ce ruban symbolique qui marque la relance d'une partie des équipements rénovés de la climatisation de l'aéroport Maya-Maya.

Nous en sommes très émus pour ces machines de haute technologies qui obéissent aux contraintes environnementales recommandées pour un aéroport certifié, travaillant dans la certification en matière de carbone. Cela permet à l'aéroport de retrouver progressivement son confort en termes de climatisation sur notre plateforme. Les deux autres équipements en panne seront aussi rénovés afin de recouvrir la capacité de production initiale », a-t-il indiqué.