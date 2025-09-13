Congo-Brazzaville: Service public - La société E²C appelée à s'inscrire dans la modernité

Le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Emile Ouosso, qui a visité le 12 septembre les installations d'Energie électrique du Congo (E²C), en compagnie de la représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement au Congo (Pnud), Adama Dian Barry, a invité les cadres et agents à quitter l'image archaïque que présente cette société pour s'inscrire dans la modernité.

Le ministre a, entre autres, visité les travaux de construction du data center, du centre des archives inhérentes à sa numérisation, avant de suivre la présentation des techniciens d'E²C et de s'adresser aux cadres et agents. La rencontre, qui s'est déroulée dans l'amphithéâtre situé à l'étage du centre des archives nouvellement construit, a permis à Emile Ouosso de rappeler aux uns et autres la politique gouvernementale en matière d'électricité, les étapes franchies, les financements obtenus et les prochaines étapes.

Selon le ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, en dehors du financement de la Banque mondiale consistant à réfectionner la ligne électrique Pointe-Noire-Brazzaville, le gouvernement a également obtenu un financement du groupe Eni pour effectuer les réparations concernant l'amélioration de toute la ligne et tous les réseaux électriques du boulevard énergétique du pays. Des financements qui sont disponibles et déjà mis en oeuvre.

Selon lui, ces financements jamais obtenus par E²C depuis sa création permettront de bien réparer tout ce qui est nécessaire, de remplacer ce qu'il faut. « Le gouvernement compte donc sur vous et sur votre disponibilité à montrer que vous êtes capables de faire le travail. C'est votre métier, c'est votre entreprise.

Lorsque nous avons fait nos réunions d'arbitrage à LCDE, le directeur général nous a informé des réalisations en termes de conditions de travail, notamment la construction de cet auditorium, de la salle de réunions qui va être au rez-de-chaussée et la construction d'un data center qui est très important pour héberger toutes les données, aussi bien celles d'E²C que celles des autres opérateurs », a rappelé le ministre, précisant que la modernité passe aussi prioritairement par la digitalisation de toutes les activités pour rendre les cadres et agents efficaces.

Présentant ces ouvrages et équipements, le directeur des achats et des approvisionnements d'E²C, Cyriaque Obili, a rappelé que l'objectif principal de la salle d'archivage digitalisée est de stocker, d'assurer la préservation optimale et de sécuriser les documents en garantissant leur intégrité, authenticité, fiabilité et leur accessibilité.

Il a également parlé d'un logiciel spécial conçu et rendu opérationnel pour atteindre tous les objectifs visés à travers le projet, notamment l'impératif de passer à la dématérialisation. « Au coeur de notre transformation numérique, l'application gel s'adapte à notre utilisation : consultation facile de ces données, la gestion des droits d'accès, la confidentialité de nos documents numériques... », a-t-il présenté.

Le directeur général d'E²C, Jean Bruno Danga Adou, a, quant à lui, invité les agents au changement de mentalités. Pour lui, chacun doit s'impliquer pour préserver ce qu'il vient d'être mis en place. « Le ministre vient de nous le rappeler, le gouvernement est en train de prendre des mesures nécessaires, d'autres sont déjà prises pour nous aider à sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Pour sortir de cette situation, j'invite chacun de nous à se remettre en cause. Nous devons changer nos comportements, être plus responsables, plus professionnels », a-t-il rappelé, mettant en garde tous ceux qui vont continuer à garder les vieilles habitudes.

« Le train a démarré, ceux qui vont rester à la gare, c'est leur problème. Nous devons nous mettre tous au travail. L'heure est arrivée...On ne peut pas continuer à gérer le service public tel que nous le faisons maintenant », a conclu Jean Bruno Danga Adou.