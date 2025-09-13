Congo-Kinshasa: Justice - Le PGR à la recherche d'un cadre de détention sécurisé pour Constant Mutamba

Après le prononcé du jugement contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, aucune information n'a filtré sur les conditions liées à l'exécution de sa peine. Jusqu'à ce jour, les Congolais ne sont pas tenus informés du développement de son dossier judiciaire.

C'est aux fins d'éclairer l'opinion sur la suite de la procédure judiciaire enclenchée contre l'ex-ministre après la fin de son procès que le procureur général près la Cour de cassation a donné quelques précisions liées à l'exécution de sa sentence. Le PGR Firmin Mvonde, qui s'est exprimé à ce sujet lors d'un passage éclair à Kisangani, a précisé que la peine infligée à Constant Mutamba sera absolument purgée. Pour l'heure, a-t-il indiqué, l'ex-ministre de la Justice se trouve dans un commissariat de police en attendant son transfert vers un établissement carcéral.

Cependant, d'autres sources allèguent qu'à la fin de son procès, il a été conduit au commissariat provincial de police/Kinshasa, puis transféré à « La Villa La Promenade » où il devrait purger sa peine en résidence surveillée. Cela veut dire que Constant Mutamba ne connaît pas jusqu'à présent le lieu où il va purger sa peine, la villa "Promenade" autrefois présentée comme son lieu de détention n'aura été qu'une simple diversion.

Pour le PGR, des dispositions sont déjà en cours pour lui garantir un cadre de détention sécurisé. "Nous sommes en train d'étudier le meilleur endroit où il va purger sa peine. Croyez-moi, dans les tout prochains jours, vous allez le savoir", a précisé Firmin Mvonde. Et d'ajouter que ce choix doit tenir compte de la sécurité de l'intéressé, rappelant que l'ancien ministre « a eu des contacts avec les justiciables » au cours de ses fonctions passées.

Rappelons que Constant Mutamba a été condamné par la Haute Cour à trois ans de travaux forcés pour le détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani.