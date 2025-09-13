En marge de la tenue du colloque international portant « Sur la route de l'histoire » relatif à la célébration du 145e anniversaire de la signature du « Traité Makoko- De Brazza », le 18e roi des tékés, Sa Majesté le roi Makoko Michel Ganari, a adressé un message visuel depuis Mbé, capitale royale, lequel message a été interprété par l'un des membres de la cour royale de Mbé présents dans la salle de l'auditorium Denis-Sassou-N'Guesso du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza.

Dans ce message visuel projeté lors de ce colloque, le 18e roi des tékés, Sa Majesté le roi Makoko Michel Ganari a félicité le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour la paix qu'il ne cesse de prôner. Il a félicité également la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, princesse du royaume téké, pour le travail qu'elle ne cesse d'abattre.

« Vous êtes tous réunis ici pour partager, échanger et débattre du thème que vous avez choisi et retenu pour ce colloque dont l'objet est la signature du Traité Makoko Iloo1er et Pierre Savorgnan de Brazza à Mbé.

Mais avant de vous donner quelques conseils sur vos travaux, permettez-moi de souligner et de reconnaître avec vous que ce colloque se tient ici à Brazzaville au Congo dans un climat de paix favorable à vos travaux.

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a dit qu'il n'y a pas de chemin vers la paix, mais que la paix est un chemin obligatoire pour notre cher pays, le Congo », a souligné le roi Makoko Michel Ganari.

Ajoutant qu'il y a la paix aussi dans la salle du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, où se tient ce colloque, haut lieu d'histoire, de débats et de culture placé sous la direction d'une femme engagée. « Cette femme, c'est la fille du royaume téké, notre princesse Belinda Ayessa qui, comme le décollage d'un avion, a fait face au vent, puis étape par étape a atteint sa vitesse de croisière.

Notre princesse Bélinda, nous vous engageons dans ce sens d'aller toujours de l'avant et Nkwembali vous prescrit de garder vivace la mémoire de notre histoire, cette histoire écrite un certain 10 septembre d'une certaine année 1880 ici à Mbé, capitale du royaume téké et qui a abouti à la signature d'un protectorat entre la France et le royaume.

Princesse Belinda, n'ayez de cesse d'accompagner le président de la République, chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso et le gouvernement congolais pour que ce traité ne tombe dans l'oubli. Merci à vous la princesse pour votre franche, sincère et active collaboration avec le royaume téké », a-t-il déclaré.

Aux participants au colloque, le dix-huitième roi Makoko les a encouragés à interroger ce passé, à ne pas en avoir honte, encore moins de noircir. « Vous devez savoir que le passé, malgré ses fautes, ses difficultés, ses bévues est aussi riche en sincérité, en générosité et en engagement.

Écrivons tous cette belle histoire du Traité Makoko et Savorgnan-de-Brazza avec plusieurs encres et désormais une seule plume, telle est votre responsabilité historique en ce jour où tous unis, nous commémorons le 145e anniversaire du thème qui vous réunit à Brazzaville.

En vous souhaitant d'être assertifs tout au long des travaux de ce colloque, je vous engage à un consensus. Je garde l'espoir que cette poubelle sur l'histoire du Traité Makoko et Savorgnan-de-Brazza sera vidée, lavée de l'eau des chutes de mbaon. Sachons qu'une poubelle qui n'est pas vidée et lavée devient nuisible et toxique pour notre environnement historique », a indiqué le roi Makoko, Michel Ganari.

Après avoir souhaité pleins succès aux travaux de ce colloque et prié pour que la lumière du grand Nkwembali éclaire les participants tout au long de ce colloque, Sa Majesté le roi Makoko, à travers les membres de la cour royale présents à ce colloque, a fait porter à la princesse du royaume téké Belinda Ayessa le raphia royal. Le même geste a été également fait au représentant du royaume de Dahomey (Benin).