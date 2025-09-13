Saly — Les assises des "daara" (écoles coraniques) vont se tenir les départements du pays, "d'ici à la semaine prochaine", suivant un plan déjà élaboré, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, vendredi, à Saly (ouest).

"La rencontre d'aujourd'hui a permis d'[élaborer] un plan méthodologique bien structuré, qui permettra aux assises de se tenir dans les [...] départements, d'ici à la semaine prochaine", a dit M. Guirassy.

Une plateforme numérique sera mise en place pour permettre à ceux qui le désirent d'interagir avec les organisateurs des assises, selon lui.

Moustapha Guirassy présidait la cérémonie de clôture d'un atelier préparatoire des assises des "daara", en présence de plusieurs maîtres coraniques.

"Il s'agit de mobiliser les Sénégalais autour de cette question essentielle, les 'daara', l'éducation des enfants", a-t-il ajouté.

M. Guirassy espère que les conclusions des assises parviendront au chef de l'État avant le 28 novembre, la date de la Journée nationale des "daara".

"Ces assises réuniront des éducateurs, des décideurs politiques, des familles religieuses et des partenaires techniques", a dit le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en novembre dernier, à Diamniadio (ouest).

Il s'agira de "repenser la place des 'daara' dans notre système éducatif", avait-il expliqué à l'occasion de la troisième édition de la Journée nationale des "daara".

La concertation nationale sur les écoles coraniques permettra, selon le chef de l'État, de "diversifier les contenus pédagogiques en intégrant des disciplines modernes", de "mettre en place un cadre institutionnel et financier durable, grâce à des partenariats public-privé et un appui renforcé de l'État".