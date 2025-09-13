Sénégal: Podor - Des agricultrices formées à la production et à la transformation du blé

13 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Podor — Des agricultrices membres de différents groupements de femmes du département de Podor (nord) ont été sensibilisés, samedi, sur la production et la transformation du blé en vue d'une augmentation de leurs rendements.

C'est une initiative du service départemental du développement rural, de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé, et d'ECORD, une structure chargée de la coordination du programme Blé irrigué.

"L'objectif de cette sensibilisation est de faire connaître aux agricultrices les avantages de la production et de la transformation du blé. Les semences produites serviront à démultiplier le blé dans les départements de Dagana et de Podor. Les femmes auront accès à la matière première pour faire de la transformation", a expliqué la formatrice Ndèye Khady Touré.

Elle s'exprimait au terme de la session de formation des productrices du département de Podor, une activité du programme Blé irrigué.

Le but de ce programme est de promouvoir la production et la transformation du blé au Sénégal.

Les modules dispensés aux agricultrices portaient sur la nutrition, la transformation du blé, les plats pouvant être préparés avec cette matière première ou encore les bienfaits du blé pour la santé.

Les organisateurs de la session de formation espèrent que ce programme va être élargi à d'autres localités.

