Sénégal: Des lâchers d'eau prévus sur le fleuve Sénégal, les riverains invités à être prudents

La Société d'exploitation de Manantali et de Félou (SEMAF) exhorte les riverains du fleuve Sénégal à faire davantage de prudence en raison de lâchers d'eau prévus dans les prochains jours, des opérations susceptibles d'élever le niveau de ce cours.

"Les lâchers d'eau à travers le barrage se feront en fonction du niveau atteint dans la retenue et dureront autant que la cote maximale normale sera atteinte ou dépassée, conformément aux consignes d'exploitation du barrage", précise un communiqué de la SEMAF.

Le niveau de la retenue d'eau pourrait atteindre "la cote maximale normale d'exploitation du barrage", prévient la Société d'exploitation de Manantali et de Félou.

Elle invite "les autorités de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal [...] et les riverains du fleuve Sénégal à prendre toutes les précautions utiles pour la protection des personnes et de leurs biens".

"Ces lâchers vont élever le niveau d'eau dans certaines zones [proches] du fleuve Sénégal", raison pour laquelle "il est demandé" aux riverains, "dont l'activité est liée à l'eau, [de faire preuve de] plus de prudence".

Selon la SEMAF, l'arrêt des lâchers d'eau sera annoncé par voie de presse.