Sénégal: Thiès - Des attestations de fin de stage remis à 512 agents de sécurité de proximité

Thiès — Cinq cent douze agents de sécurité de proximité ont reçu, vendredi, à Thiès (ouest), des attestations de stage délivrés par le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye-Diagne.

"Ce stage auquel ont participé nos agents pendant vingt-six jours est un moment important de leur parcours professionnel", a dit le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), Oumar Touré.

La discipline, l'endurance et l'esprit de solidarité font partie des "valeurs intrinsèques du service public" qui leur ont été enseignées au cours du stage, selon M. Touré.

Le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye-Diagne et l'ASP ont noué un partenariat en vue de la formation des agents de sécurité de proximité, a rappelé M. Touré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie de remise des attestations est "l'aboutissement d'un cycle intense de formation" et "le début d'un nouvel engagement pour chacun" des stagiaires, a affirmé le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité.

"Ils ont bénéficié d'un programme structuré, qui allie la rigueur, la discipline et le renforcement des capacités opérationnelles", a-t-il poursuivi, les invitant à faire preuve de ponctualité et d'assiduité au travail.

Seydina Oumar Touré estime que "le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant en raison du nouvel environnement social, politique, juridique et médiatique" dans lequel il est exercé.

Le centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye-Diagne leur a fourni les outils leur permettant de relever les défis liés à l'exercice de leur métier, a-t-il assuré.

Georges Faye, l'adjoint du gouverneur de Thiès, chargé des administratives de la région, estime qu'il y a un "relâchement dans le service public", une attitude qu'il recommande aux agents de sécurité de proximité d'éviter.