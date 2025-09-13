Tunisie: Foot-Match ST-EST - Les équipes rentrantes

13 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Cinquième journée · Samedi 13 septembre 2025 -- 16:00

Lieu : Stade Hedi Ennaifer, Bardo · Diffusion : Wataniya 1 · Arbitre : Nidhal Letaief

Match de la 5e journée entre deux équipes historiques du football tunisien. Coup d'envoi à 16h00 au stade Hedi Ennaifer. Suivez la rencontre en direct sur la chaîne nationale Wataniya 1.

Compositions de départ

Espérance Sportive de Tunis

  1. Bechiri Ben Said
  2. Mohamed Ben Ali
  3. Mohamed Amine Ben Hamida
  4. Tougai
  5. Meriah
  6. Khalil Guennichi
  7. Shiheb Jabali
  8. Ogbelu
  9. Yan Sasse
  10. Achref Jebri
  11. Youssef Belaili

Stade Tunisien

  1. Noureddine Ferhati
  2. Hedi Khelifa
  3. Marouane Sahraoui
  4. Skander Sghir
  5. Aziz Saihi
  6. Imad Ndaw
  7. Youssef Toure
  8. Mohamed Amine Khemisi
  9. Youssef Saafi
  10. Waël Werghi
  11. Amadou Ndaw

Infos pratiques

  • Heure : 16h00 (heure locale)
  • Chaîne : Wataniya 1
  • Arbitre : Nidhal Letaief

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.