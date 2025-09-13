Tunisie: Foot-Match ST-EST - Les équipes rentrantes

Cinquième journée · Samedi 13 septembre 2025 -- 16:00
Lieu : Stade Hedi Ennaifer, Bardo · Diffusion : Wataniya 1 · Arbitre : Nidhal Letaief
Match de la 5e journée entre deux équipes historiques du football tunisien. Coup d'envoi à 16h00 au stade Hedi Ennaifer. Suivez la rencontre en direct sur la chaîne nationale Wataniya 1.
Compositions de départ
Espérance Sportive de Tunis
- Bechiri Ben Said
- Mohamed Ben Ali
- Mohamed Amine Ben Hamida
- Tougai
- Meriah
- Khalil Guennichi
- Shiheb Jabali
- Ogbelu
- Yan Sasse
- Achref Jebri
- Youssef Belaili
Stade Tunisien
- Noureddine Ferhati
- Hedi Khelifa
- Marouane Sahraoui
- Skander Sghir
- Aziz Saihi
- Imad Ndaw
- Youssef Toure
- Mohamed Amine Khemisi
- Youssef Saafi
- Waël Werghi
- Amadou Ndaw
Infos pratiques
- Heure : 16h00 (heure locale)
- Chaîne : Wataniya 1
- Arbitre : Nidhal Letaief