Tunisie: Bizerte accueille un workshop international sur la ville intelligente

13 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La ville de Bizerte vient un workshop international sous le thème :" Bizerte's Urban Future Lab: A Smart and Resilient City in the Historic Center".

Installé au coeur de la médina, l'événement a réuni architectes, urbanistes, chercheurs et étudiants venus de Tunisie, d'Italie, de France, du Portugal, d'Égypte et du Maroc. Objectif : imaginer l'avenir des villes côtières patrimoniales, en conciliant patrimoine, innovation et durabilité.

Une coopération académique internationale

Sept universités ont participé à cet événement, dont l'Université Ibn Khaldoun, l'ENSAPLV (France), l'Université de Catane (Italie), l'Université Lusófona (Portugal), la British University in Egypt, l'Université Privée de Fès (Maroc) et l'ESSTED (Tunisie).

Encadrés par des enseignants et chercheurs, les étudiants ont travaillé en équipes internationales et interdisciplinaires. Cette immersion a favorisé un brassage culturel unique et des échanges scientifiques enrichissants.

Bizerte, laboratoire d'innovation urbaine

Durant la manifestation, de nombreux ateliers ont été organisés et ont porté sur trois enjeux majeurs :

· Résilience climatique : adapter les villes aux effets du changement climatique.

· Inclusivité sociale : intégrer la diversité des habitants dans les projets urbains.

· Préservation du patrimoine : protéger l'identité historique tout en intégrant les outils numériques des smart cities.

Les propositions issues de ce workshop contribueront à faire de Bizerte un modèle de ville méditerranéenne durable et intelligente.

Vers de nouveaux projets

Au-delà des travaux étudiants, l'événement a permis de renforcer la coopération internationale de l'UIK à travers de nouveaux partenariats académiques. Une publication scientifique viendra valoriser les propositions et prolonger l'impact du workshop.

 

