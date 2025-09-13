Tunisie: Production nationale d'électricité - Hausse de 4%, fin juillet 2025

La production nationale d'électricité a enregistré une hausse de 4%, à fin juillet 2025, pour se situer à 11631 GWh (y compris autoproduction renouvelable), alors que la production destinée au marché local a augmenté de 2%, c'est ce qui ressort du rapport sur la conjoncture énergétique publié le 12 septembre courant, par l'Observatoire national de l'énergie et des mines.

A noter que la STEG conserve toujours la part du lion dans la production électrique avec 95% de la production nationale. L'électricité produite à partir de gaz naturel a évolué de 4%.

Le département de l'Industrie a fait savoir, aussi, que la production d'électricité à partir des énergies renouvelables s'est située au niveau de 6%, rappelant qu'environ 350 MW de toitures photovoltaïques ont été installées à fin 2024 dans le secteur résidentiel et 323 autorisations ont été octroyées pour une puissance totale de 50 MW sur la moyenne et la haute tensions dans les secteurs industriel, tertiaire et agriculture.

Il convient de souligner que les achats d'électricité, principalement de l'Algérie, ont couvert 11% des besoins du marché local à fin juillet 2025.

S'agissant des ventes d'électricité, elles ont enregistré une légère hausse de 1% durant les sept premiers mois de 2025. Les ventes orientées aux clients de la haute tension ont progressé de 22%, celles des clients de la moyenne tension ont enregistré une quasi-stabilité.

Les industriels restent les plus grands consommateurs d'électricité avec 58% de la totalité de la demande des clients haute tension et moyenne tensions (HT&MT).