La sélection féminine tunisienne cadettes de handball affrontera son homologue kenyane, dimanche, à 14h00, en ouverture de la 21e édition du championnat d'Afrique des Nations de la catégorie, organisé du 14 au 21 septembre à Oran (Algérie).

La Tunisie qui évoluera dans le groupe A, rencontrera ensuite le Madagascar, le 15 septembre, avant de donner la réplique au Nigeria (le 16 sept) puis au Bénin (le 18 sept) et l'Angola (le 19 sept).

Le groupe B est composé de l'Algérie, l'Egypte, la Guinée, le Burkina Faso et la Zambie

Selon les règlements de la compétition, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les autres sélections disputeront les matchs de classement.

A l'issue de cette compétition continentale, les quatre premiers au classement auront l'honneur de représenter l'Afrique lors du Mondial 2026.