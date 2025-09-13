Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (5e journée) - EST - Garder la dynamique...

Alors qu'il effectue un court, mais périlleux déplacement au Bardo, Maher Kanzari aspire à rester dans la série positive des résultats...

C'est sur un terrain qu'il connaît parfaitement que le coach « sang et or », Maher Kanzari, évoluera cet après-midi. Un court déplacement qui le conduira chez son club formateur, le Stade Tunisien, dont il connaît aussi les rouages pour l'avoir entraîné durant la première moitié de la saison écoulée.

Ceci dit, l'entraîneur espérantiste et ses joueurs ont un ascendant psychologique sur leur hôte qu'ils ont battu la saison dernière en Coupe et en Supercoupe de Tunisie 2023-2024. A l'ouverture de cet exercice, l'Espérance a, encore une fois, eu le dernier mot en s'octroyant la Supercoup de Tunisie 2024-2025.

Convaincre en prévision de la Champions League

Toutefois, deux facteurs et pas des moindres sont à prendre en considération par les « Sang et Or » malgré leur ascendant psychologique. Le Stade Tunisien est connu pour être particulièrement coriace à domicile. Et rivalité sportive oblige, les Stadistes chercheront à stopper le champion de Tunisie en titre qui reste sur deux victoires consécutives, histoire de prendre leur revanche sur les trois derniers titres perdus.

Cela dit, Maher Kanzari sait mieux que quiconque que, malgré les deux dernières victoires, il est toujours attendu au tournant. Pour faire taire ses détracteurs, il a intérêt à aligner la passe de trois afin d'amorcer la vitesse de croisière à deux semaines du premier tour préliminaire aller de La Ligue des champions en déplacement chez l'Association Sportive des Forces armées nigériennes, dimanche 21 septembre. Convaincre lors des matchs de championnat en prévision de la Champions League devrait réduire la pression sur les épaules du staff technique et des joueurs.

Au grand complet !

Sorti sur blessure en cours de jeu lors de la dernière sortie du championnat contre l'ASS, Yan Sasse a eu tout le temps durant la fenêtre Fifa pour se rétablir et se remettre sur pied. Ainsi, le coach « sang et or » peut compter sur un effectif au grand complet.

Avec la belle forme du moment de Youssef Belaïli et les bonnes impressions laissées par les nouvelles recrues, l'ailier droit algérien Kouceila Boualia et l'arrière droit Ibrahima Keita, le staff technique « sang et or » a toutes les cartes en main pour réussir sa mission au Bardo.