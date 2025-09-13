Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (5e journée) - ST - Bien décidés !

Malgré les départs incessants de joueurs, les Stadistes comptent sur leur public et leur volonté pour surprendre l'EST.

Si on compare l'effectif actuel du Stade à la veille du match contre l'EST et celui de la saison dernière, on décèlera un énorme fossé. D'un club favori qui termine l'aller premier, le Stade s'est transformé petit à petit à un outsider qui ne fait que céder ses joueurs. La liste est tellement longue que le ST a changé de profil.

Et dernièrement, c'est Khalil Ayari et Adem Arous, deux talents confirmés et purs produits stadistes, qui ont migré vers d'autres cieux. Sans oublier le départ de Nacef Atoui qui n'aura pas percé au Bardo. Les arrivants feront-ils oublier les partants ? Sur le papier, non. Beaucoup de talents et de joueurs de métier quittent, alors que leurs suppléants n'ont pas le même niveau.

Ce ST est-il armé pour surprendre une EST au complet cet après-midi ? Pour Chokri Khatoui, plus que les noms, c'est l'attitude et l'application qui comptent. L'entraîneur stadiste est dans de beaux draps : on lui demande des résultats, alors qu'on lui vide sans arrêt l'équipe de joueurs de qualité. En si peu de temps, Khatoui ne peut monter une équipe homogène et efficace avec tant de changements dans l'effectif. Le match contre l'EST sera néanmoins spécial.

Les Stadistes cherchent à prendre leur revanche sur un adversaire qui les a battus la saison dernière au Bardo, en supercoupe deux fois et en finale de la coupe avec bien sûr la colère des Stadistes contre l'arbitrage au moins dans deux de ces matches perdus.

Retour de Sahraoui et Farhati

Khatoui devra trouver les joueurs capables de percer et trouver des failles en l'absence de Ayari, joueur clé dans l'animation offensive. Il va récupérer le gardien Farhati de retour de la sélection, ainsi que Sahraoui, leader de la défense. Ce dernier aura à ses côtés Skander Sghaïer, qui devra faire oublier Adem Arous.

Smâali serait présent en milieu en compagnie de Touré et Amath Ndaw (ou Thiam). Il y aura beaucoup à faire pour surtout bloquer les manoeuvres de Blaili et de l'entrejeu de l'EST. La présence de Jlassi est, elle aussi, attendue, lui qui a retrouvé beaucoup de ses moyens physiques.

Sinon, il fera sa rentrée en cours du match comme lors des matches précédents. Les Ouerghemmi, Habboubi, Khemissi, Iffia et Guezmir sont en course pour deux places dans le onze-type de Khatoui dans un match à haut risque. Un point ne serait pas une mauvaie affaire compte tenu de ce qui se passe dans l'équipe.