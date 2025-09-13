Tunisie: Ligue 1/Championnat national (5e journée) - USBG - La victoire pour se relancer

Le match nul contre l'ESZ à Zarzis a donné des ailes à Nidhal Khiari et son équipe pour faire une rapide remontée au classement.

En quatre matches, l'USBG a récolté 5 points avec un succès, deux matches nuls et une défaite. «Trop maigre comme premier bilan pour parler d'un bon démarrage de la saison», reconnaît l'entraîneur Nidhal Khiari. «Mais pas très frustrant vu les conditions contraignantes de notre préparation de l'intersaison», s'empresse-t-il d'ajouter. Le dernier match contre le leader, l'ESZ , a donné plus d'un signe encourageant.

Un nul amplement mérité et même une victoire ratée d'un cheveu en terre adverse. « L'équipe est en train d'épouser une bonne courbe ascendante et nous avons pu pallier nos lacunes sur plus d'un plan », précise-t-il. «Physiquement, nous sommes bien en jambes et nous pouvons jouer sur un bon rythme en dosant nos efforts.

Cette fraîcheur physique a failli porter ses fruits en seconde mi-temps contre Zarzis qui n'est pas parvenue à endiguer nos assauts rageurs des vingt dernières minutes. Il nous a manqué juste de la lucidité devant les buts et plus de variété dans les échanges. S'il y avait eu un autre joueur aussi opportuniste et aussi précis dans la touche finale que Hadj Khlifa, nous aurions pu rentrer avec les trois points du succès», a-t-il enchaîné.

Une trêve au bon moment

Nidhal Khiari et sa bande ont profité des 10 jours de trêve pour se réoxygéner à Djerba avec un stage de 5 jours.

Le match d'aujourd'hui contre le CAB est pour eux une belle opportunité à ne pas louper pour signer le deuxième succès de la saison et grimper vers le milieu du tableau.

«Les trois points nous sont indispensables pour se relancer dans la compétition et retrouver l'appétit et le goût des victoires. Surtout à domicile où nous n'avons pas droit à l'erreur devant un public qui nous soutient avec beaucoup de ferveur.

On doit lui prouver qu'on est bien prêts pour réaliser une saison tranquille, loin des frayeurs et du spectre de la relégation», conclut Nidhal Khiari. Tous les indices sont rassurants pour lui avec un effectif au grand complet même si côté joueurs étrangers, seul le demi défensif axial Juniors Vida est pressenti dans le onze de départ