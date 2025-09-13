Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (5e journée) - CAB - Pas droit à l'erreur !

Les Cabistes sont appelés à se ressaisir devant l'USBG.

À peine la compétition a-t- elle commencé que le CAB se trouve déjà dans une situation pour le moins compliquée.

En effet, deux nuls et deux défaites dont une sur le tapis, l'ont plongé rapidement dans le bas du classement. Il est donc évident que le match contre l'USBG revêt une grande importance. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend face à un adversaire difficile à manier chez lui.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Et ce n'est pas un hasard si le staff a dû, pendant la courte trêve, effectuer un travail mental minutieux pour faire oublier les derniers événements survenus lors du dernier match disputé contre le CA à Bizerte.

Pour tourner la page définitivement, les Cabistes ont joué une rencontre amicale contre la JSO, le week-end dernier, pour replonger dans l'ambiance du championnat. Le staff technique a fait, à cette occasion, tourner l'effectif pour se faire une idée sur l'équipe qui sera alignée d'entrée cet après-midi.

C'est ainsi que Guessmi et Rhimi occuperont respectivement les côtés droit et gauche de la défense, tandis que Allala et Bougatfa formeront l'axe central. À l'entrejeu, Alâa Dridi et Aymen Amri évolueront en position repliée, alors que Cissoko et Ayendi joueront plus avant, le premier en tant que relayeur et le second en soutien aux attaquants.

Justement en attaque, Ahmed Amri et Momar Diop Seydi tenteront de déstabiliser l'arrière-garde adverse.

Toutefois, comme le CAB vient de recruter 4 joueurs sénégalais à la fois, ces dernières heures, il n'est pas exclu que Chokri Bejaoui nous surprenne et fasse jouer les plus performants d'entre eux, sans oublier Fellahi, Khelifi, Berrima ou encore Mideni pour un éventuel remplacement...