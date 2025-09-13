Cameroun: Echec du meeting de Maroua - Cavaye Yeguié Djibril isolé dans le Grand Nord

L'échec retentissant du meeting de Maroua, présidé par Cavaye Yeguié Djibril, président de l'Assemblée nationale et dernier soutien de poids du régime dans le Grand Nord, marque un tournant dans la dynamique politique camerounaise. Cette débâcle intervient dans un contexte de fragilisation accrue du pouvoir, après les démissions de figures septentrionales comme Bello Bouba Maigari et Issa Tchiroma Bakary, qui avaient déjà sonné l'alerte sur les dissensions internes .

La région de l'Extrême-Nord, historiquement considérée comme un bastion électoral du régime, semble désormais incarner un front de désaffection populaire. Les populations, confrontées à une pauvreté chronique et à des défis sécuritaires, expriment leur lassitude face à des opérations de mobilisation perçues comme symboliques et déconnectées des réalités locales.

Le meeting de Maroua, organisé pour réaffirmer le soutien au président Paul Biya, s'est transformé en un fiasco retentissant, avec une participation clairsemée et une absence notable de leaders politiques influents .

Cet échec s'inscrit dans une recomposition politique plus large du Grand Nord, où des mouvements citoyens comme « 10 millions de Nordistes » gagnent en influence en capitalisant sur les frustrations sociales et économiques.

La région, qui compte près de 56 % de sa population sous le seuil de pauvreté, exige des actions concrètes plutôt que des rassemblements de légitimation . Les récentes prises de position d'Issa Tchiroma Bakary, appelant les électeurs à « tourner le dos au pouvoir », illustrent cette fracture grandissante au sein même de la majorité présidentielle .

Pour le régime, la défection du Grand Nord pourrait s'avérer critique à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'isolement de Cavaye Yeguié Djibril, dont l'influence était déjà contestée par des cadres locaux du RDPC, reflète une perte de crédibilité irréversible dans un territoire jadis acquis .