Ile Maurice: À Agaléga, l'annonce de Blossom réveille les traumatismes de Chido

À peine la tempête tropicale modérée Blossom annoncée par les services météorologiques que l'inquiétude a gagné l'île d'Agaléga. Les habitants, encore meurtris par le passage dévastateur de Chido en décembre dernier, revivent leur angoisse. Hier, peu avant midi, le ciel mi-couvert et les rafales de vent rappelaient à chacun la fragilité de cette petite île exposée de plein fouet aux caprices de l'océan Indien.

Pour les Agaléens, Blossom n'est pas qu'une perturbation tropicale. C'est le symbole d'un traumatisme qui ne s'efface pas. «Déjà, quand nous avions eu la présence d'Awo en août, les habitants du Sud ont migré vers le Nord par crainte. Ici, la météo rythme nos conversations, car la peur s'est installée», confieAdrien, habitant de l'île.

Son compatriote Fabrice renchérit : «Même mes enfants sont traumatisés. À chaque bulletin météo, ils paniquent. Chido a laissé des marques profondes. Toute l'île vit dans la crainte.» Et ce n'est pas qu'un ressenti psychologique : la nature elle-même semble avoir du mal à se relever. «Les arbres tardent à pousser, les feuilles ne sont plus comme avant. On se demande : si déjà en hiver nous avons ces tempêtes, que se passera-t-il en été ?»

Au-delà de la peur, c'est la question de la sécurité qui inquiète. Lors du passage de Chido, une partie de la population avait trouvé refuge dans un bâtiment occupé par des travailleurs indiens, mais «ce n'était pas sécurisé», témoigne Fabrice. L'île dispose certes d'un centre de refuge, mais celui-ci est en piteux état. «La dernière fois, nous avons dû évacuer car le bâtiment menaçait de céder. Il faut un véritable plan de secours pour protéger les habitants.»

Des travaux sont en cours pour réparer les maisons les plus touchées, notamment dans le Sud, mais leur achèvement est prévu seulement pour novembre. Quant au centre de refuge, sa rénovation reste une question en suspens. Une inquiétude supplémentaire alors que la saison cyclonique approche à grands pas.

Un climat qui se dérègle

Ces cyclones précoces - Chido en décembre, Awo en août, et désormais Blossom en septembre - illustrent un phénomène plus large : le dérèglement climatique. Les habitants d'Agaléga, en première ligne, constatent directement la montée en fréquence et en intensité de ces événements. «Avant, en hiver, on avait un temps sec et calme. Aujourd'hui, on tremble dès qu'un système se forme au large», explique Adrien.

Comme si cela ne suffisait pas, l'île connaît depuis le début de la semaine des problèmes d'Internet. «Nous n'avons que ce réseau pour rester en contact avec nos proches et suivre les bulletins météo. Mais la connexion est irrégulière», regrette Fabrice. Cette coupure d'information, dans un contexte déjà tendu, alimente encore davantage l'angoisse.

À Agaléga, l'heure est à la vigilance. Si Blossom s'affaiblit et semble moins menaçante, sa simple évocation réactive des blessures encore fraîches. Plus qu'un aléa climatique, ces tempêtes traduisent une réalité plus dure : celle d'une population isolée, vulnérable et qui se sent démunie face aux colères de la nature.

cli«Ici, on vit dans l'incertitude. Mais ce qui nous inquiète le plus, ce n'est pas seulement la tempête, c'est de ne pas savoir où nous pourrons nous mettre à l'abri», souffle Adrien. Blossom passera peut-être loin, mais à Agaléga, la peur, elle, est déjà bien ancrée.