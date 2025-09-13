Cote d'Ivoire: 8e édition d'Abidjan Innova - Des nouveautés attendent le public du 23 au 25 avril 2026

La 8e édition du Salon des inventions et de l'innovation (Abidjan Innova 2026) se tiendra du 23 au 25 avril 2026 au Palais de la Culture. L'information a été donnée lors de la conférence de presse de lancement, le 12 septembre 2025 à la Chambre de commerce et d'industrie (Cci-CI) à Abidjan-Plateau, par Coulibaly Pierre Djibril, président de la Fondation Africa Innova, promotrice de l'évènement.

La cérémonie a été couplée à la célébration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. Le thème choisi est : " La propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle".

Au dire de Coulibaly Pierre Djibril, l'édition 2026 connaitra des innovations dont le passage de cinq à sept halls d'exposition. Un espace est prévu pour la prise en main des jeunes désireux d'être initiés à l'activité inventive.

Un super Grand Prix verra s'affronter les super lauréats des sept premières éditions. Au dire du président de la Fondation Africa Innova, l'idée derrière cette autre compétition, c'est de voir à quel niveau du processus sont les différentes inventions récompensées.

Le Prix du jeune culturel est également annoncé pour récompenser les créateurs locaux qui ont créé des concepts artistiques qui ont enregistré un succès international dans des domaines dans lesquels ils n'ont pas de formation initiale notamment.

À cela s'ajoute le site web interactif dédié à l'évènement, pour faciliter la participation de la centaine d'exposants et des milliers de visiteurs attendus des quatre coins du monde. Et le Maroc conserve sont statut de Pays invité d'honneur, a souligné Coulibaly Pierre Djibril.

Représentant la ministre de la Culture et de la Francophonie - co-présidente du Salon - David Kologo, chef du service juridique et de la coopération, a indiqué qu'Abidjan Innova contribue à donner au génie africain, la place qui lui revient. Ce, d'autant que « l'Afrique n'est pas condamnée à demeurer consommatrice d'invention. Elle doit faire entendre sa voix et proposer ses inventions au monde », a-t-il soutenu.

Les partenaires traditionnelles de l'évènement ont réitéré leur appui pour la réussite de l'édition 2026. Ce, par les voix de Pr N'Guessan Yao Thomas et Cathérine Danho, représentant respectivement l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) et le District autonome d'Abidjan.

La cérémonie a aussi enregistré des communications de Philippe Zéya et Christian Kanigui, respectivement représentant du président du jury et coordonnateur général du Salon.