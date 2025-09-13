Langat Andrew Christopher, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kenya en Côte d'Ivoire, a été reçu, le 10 septembre, par Touré Faman, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI).

Cette rencontre avait pour objectif de consolider la coopération entre les milieux d'affaires ivoiriens et kényans. Cela, en vue de dynamiser les échanges commerciaux et d'ouvrir de nouvelles opportunités aux entreprises des deux pays.

Touré Faman a salué l'initiative de l'ambassadeur et exprimé le souhait de voir se concrétiser des missions économiques conjointes.

De son côté, le diplomate a proposé la signature d'une convention de partenariat entre la Cci-CI et celle du Kenya. Il a rappelé que le Président kényan, William Ruto, place au coeur de sa diplomatie économique la coopération intra-africaine et la mise en oeuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Avec des économies complémentaires et de nombreuses potentialités, la Côte d'Ivoire et le Kenya entendent intensifier leurs relations économiques.

Dans ce cadre, il est prévu l'organisation de missions de prospection commerciale, de foires, de forums économiques ainsi que la signature d'accords de coopération entre les chambres de commerce des deux pays.