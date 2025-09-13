Cote d'Ivoire: 5 ans de l'Arti/Beugré Mambé - « L'Arti doit devenir un véritable outil d'anticipation »

L'Autorité de régulation du transport intérieur (Arti) a célébré le vendredi 12 septembre 2025, à Abidjan, ses cinq années d'existence, en présence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé.

Le chef du gouvernement a salué la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que l'action méthodique du ministre des Transports, Amadou Koné, à l'origine de la création de l'Arti après la disparition de l'Agetu.

« Je tiens à féliciter le ministre Amadou Koné pour sa rigueur, sa méthode et sa lucidité. C'est lui qui a proposé la mise en place de l'Arti afin de combler un vide qui créait le désordre dans le secteur », a déclaré le Premier ministre.

Il a insisté sur la nécessité pour l'Arti d'aller au-delà de sa mission classique de régulation. « L'Arti doit devenir un véritable outil d'anticipation et d'aide à la décision pour le gouvernement, en alertant, analysant et en orientant les politiques publiques du transport », a exhorté Beugré Mambé.

Pour le Premier ministre, la régulation du transport intérieur conditionne la fluidité des villes, la sécurité des citoyens et l'équilibre économique des ménages. « L'Arti doit rester vigilante, innovante et proche des réalités vécues par les usagers », a-t-il conseillé.

De son côté, le ministre des Transports, Amadou Koné, a rappelé que l'Arti a été créée pour organiser la multiplicité des acteurs et garantir un secteur plus apaisé et plus efficace. Cela a permis, entre autres, l'encadrement des plateformes de Vtc, la supervision des conventions de transport routier et ferroviaire, ainsi que l'intégration des enjeux liés au numérique et à la transition énergétique.

Toutefois, il a reconnu que de grands défis demeurent, notamment en matière de sécurité, de qualité de service, d'interopérabilité des modes de transport et de mise en place du ticket unique, destiné à faciliter la mobilité des populations.

Le directeur général de l'Arti, N'Zi Assamoua Désiré, a exprimé sa fierté quant au chemin parcouru depuis le démarrage effectif des activités en 2020. « Nous avons instauré des mécanismes de concertation régulière avec les opérateurs, amorcé la digitalisation des services, ouvert des bureaux régionaux et renforcé la confiance entre acteurs », a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé son ambition de faire de l'Arti une référence régionale en matière de régulation des transports, au service d'un transport intérieur plus sûr, durable et innovant.

La cérémonie a également été marquée par la distinction de Lago Onvoa Prudence, coordinatrice du haut service social de l'Arti, élevée au grade de Commandeur dans l'Ordre du mérite de la Fonction publique pour services rendus à la Nation à travers le secteur du transport.