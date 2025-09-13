"Foot pour la Santé des Enfants", une campagne de sensibilisation qui fusionne football et objectif vital de santé publique, a eu pour cadre l'Agora d'Abobo (Abidjan), le mercredi 10 septembre 2025.

Cette initiative, fruit d'une collaboration stratégique entre le Programme élargi de vaccination (Pev), l'Unicef et la Fondation Sébastien Haller, vise à renforcer la couverture vaccinale et à sensibiliser les communautés à l'importance des vaccins contre des maladies évitables telles que la polio, le paludisme et le cancer du col de l'utérus (Vph).

L'international ivoirien et ambassadeur de l'Unicef pour la promotion des droits de l'enfant, Sébastien Haller, a saisi cette occasion pour lancer un appel aux parents : « Soyons tous ensemble des ambassadeurs du changement et des protecteurs de la vie. Avec Unicef, nous croyons fermement qu'aucun enfant ne doit être laissé de côté. Chaque vie compte, chaque enfant mérite une chance ».

C'est un message clair du footballeur pour encourager les familles en Côte d'Ivoire à amener leurs enfants dans les centres de santé et les inciter à les faire vacciner.

Justifiant l'utilisation du sport comme canal pour véhiculer le message de sensibilisation, le Représentant de l'Unicef en Côte d'Ivoire, Jean François Basse, a reconnu que le football est plus qu'un jeu en Côte d'Ivoire. C'est une passion qui rassemble les coeurs et est un puissant levier pour atteindre les communautés. « La vaccination est notre meilleure défense pour l'avenir de nos enfants », a-t-il expliqué. Avant d'ajouter : « Cette campagne est la preuve qu'en travaillant main dans la main, nous pouvons atteindre les objectifs les plus ambitieux ».

La campagne a été parrainée par le maire d'Abobo, Kandia Camara. En sa qualité de première responsable de la commune, elle a invité ses administrés à en tirer le meilleur profit en s'engageant dans ce programme de vaccination.

« A Abobo, nous enregistrons 400 naissances par jour. Nous adhérons pleinement à cette campagne », a-t-elle révélé. La rencontre a été marquée par la vaccination symbolique de quelques enfants par les officiels présents et la remise de présents à certains parents ayant correctement suivi les différentes étapes de vaccination.