Cote d'Ivoire: Production alimentaire - Les producteurs semenciers de manioc de la zone Est formés à Abengourou

13 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Un atelier de formation des producteurs semenciers de manioc à la conduite d'un parc à bois s'est tenu du 3 au 5 septembre dernier à Abengourou. Organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec l'appui technique du Centre national de recherche agronomique (CNRA), cet atelier s'inscrit dans le cadre du Programme de production alimentaire d'urgence initié par la Côte d'Ivoire avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD).

Présent à l'atelier, le Dr Konan Diby, représentant le ministère de l'Agriculture, a précisé que cette session de formation visait à renforcer les capacités des producteurs multiplicateurs sur la bonne conduite des parcs à bois de manioc. Plus spécifiquement, il s'agissait de sensibiliser les participants à la reconnaissance des variétés de manioc, à la production de semences, à la gestion des nuisibles (mauvaises herbes, maladies et ravageurs), ainsi qu'à la mise en place et au suivi d'un parc à bois.

Cet atelier s'inscrit dans un projet national plus vaste, qui ambitionne de limiter l'impact des chocs exogènes, de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de réduire les importations de produits de base tels que le riz, le maïs et le manioc. Dans ce cadre, des producteurs multiplicateurs ont été identifiés à travers tout le territoire pour devenir des semenciers certifiés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après un premier atelier organisé à Yamoussoukro, qui avait réuni 56 producteurs, puis un second à Daloa avec 65 participants, cette troisième session a regroupé 29 producteurs de la zone Est et Nord-Est.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.