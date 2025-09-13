Un atelier de formation des producteurs semenciers de manioc à la conduite d'un parc à bois s'est tenu du 3 au 5 septembre dernier à Abengourou. Organisé par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec l'appui technique du Centre national de recherche agronomique (CNRA), cet atelier s'inscrit dans le cadre du Programme de production alimentaire d'urgence initié par la Côte d'Ivoire avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD).

Présent à l'atelier, le Dr Konan Diby, représentant le ministère de l'Agriculture, a précisé que cette session de formation visait à renforcer les capacités des producteurs multiplicateurs sur la bonne conduite des parcs à bois de manioc. Plus spécifiquement, il s'agissait de sensibiliser les participants à la reconnaissance des variétés de manioc, à la production de semences, à la gestion des nuisibles (mauvaises herbes, maladies et ravageurs), ainsi qu'à la mise en place et au suivi d'un parc à bois.

Cet atelier s'inscrit dans un projet national plus vaste, qui ambitionne de limiter l'impact des chocs exogènes, de renforcer la souveraineté alimentaire du pays et de réduire les importations de produits de base tels que le riz, le maïs et le manioc. Dans ce cadre, des producteurs multiplicateurs ont été identifiés à travers tout le territoire pour devenir des semenciers certifiés.

Après un premier atelier organisé à Yamoussoukro, qui avait réuni 56 producteurs, puis un second à Daloa avec 65 participants, cette troisième session a regroupé 29 producteurs de la zone Est et Nord-Est.