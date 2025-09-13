Afrique: AfroBasket U16 (garçons) 2025 - Les Éléphanteaux s'offrent une première finale historique en battant les Pharaons juniors

13 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (stagiaire)

En battant l'Égypte (75-58), l'équipe masculine de basketball U16 de Côte d'Ivoire s'est ouvert les portes de sa première finale continentale et du Mondial U17. Une belle victoire qui répond à l'exploit de leurs homologues féminines la veille contre le Mali.

Ils l'ont fait, et avec la manière ! Les Éléphanteaux basketteurs U16 ont réalisé l'exploit de sortir l'Égypte (75-58), ce samedi 13 septembre, en demi-finale de l'AfroBasket U16 à Kigali. Une victoire construite quart-temps après quart-temps : 23-15, 21-16, 17-14, 14-13, preuve d'une régularité implacable.

Dans ce récital ivoirien, un nom a brillé : Antoine Mohamed Konan, MVP de la rencontre avec 16 points. Autour de lui, Raphaël Ouédraogo (16 pts). Sans oublier Minty Jean-Philippe Oka qui a assuré l'intendance avec ses 12 rebonds, coupant les ailes aux Pharaons. Portée par cette énergie collective, la Côte d'Ivoire a dominé de bout en bout, ne laissant jamais l'Égypte espérer un retour.

Cette performance propulse les jeunes pachydermes en finale de l'AfroBasket U16 - une première dans l'histoire du basketball ivoirien masculin à ce niveau - et leur offre dans la foulée un billet pour la phase finale de la Coupe du monde FIBA U17. Cerise sur le gâteau, ce succès vient s'ajouter à celui de leurs soeurs des Éléphantes U16, héroïnes de la veille face au Mali, l'octuple tenant du titre.

La grande finale, prévue ce dimanche 14 septembre, face au vainqueur de Cameroun-Mali. Et cette fois, les Éléphanteaux joueront pour écrire la plus belle page de leur jeune histoire.

