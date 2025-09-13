Afrique: AfroBasket U16 (garçons) 2025 - Les Éléphanteaux écrasent les Guêpes et foncent en demi-finale

13 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (stagiaire)

Après les filles, encore une qualification historique la sélection U16 garçons. La Côte d'Ivoire n'a laissé aucune chance au Rwanda en quart de finale de l'AfroBasket U16 Garçons. Les Éléphanteaux ont signé une démonstration (97-38), le vendredi 12 septembre 2025 à Kigali, pour se hisser dans le dernier carré de la compétition.

Au Petit stade de Kigali, les Éléphanteaux ont "piétiné" les Guêpes sans ménagement. Déjà battus en phase de groupes (72-47), les Rwandais espéraient une revanche à domicile. Mais face aux protégés de Coach Affi Anderson, le rêve a vite tourné au cauchemar.

Mvp du match, Raphaël Ouedraogo a brillé avec 10 points, 15 rebonds, 2 passes, 5 interceptions et 2 contres pour une évaluation de 27. Autour de lui, la machine ivoirienne n'a laissé aucune ouverture aux Jaune et Bleu, dépassés d'un bout à l'autre du match.

Avec ce succès, la Côte d'Ivoire décroche son ticket pour les demi-finales, où l'attend l'Égypte, tombeuse de l'Angola (69-51) grâce à l'excellent Yahya Ammar (14 points). Le duel est programmé ce samedi 13 septembre à 14h, toujours au Petit stade de Kigali.

