Afrique: AfroBasket U16 (filles) 2025/demi-finale - Les Éléphantes se qualifient en finale face aux Aiglonnes

13 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba (stagiaire)

Après une lourde claque en phase de poules, la Côte d'Ivoire a sorti le grand jeu au moment décisif. Résultat : victoire à l'arraché face au Mali (45-40), et offrant un billet historique pour la finale et pour la Coupe du monde U17.

On l'attendait, elles l'ont fait ! Après avoir pris l'eau (38-65) face aux mêmes Maliennes en phase de groupes, les jeunes Éléphantes ont sorti le "coup du marteau" le samedi 13 septembre au Petit Stade de Kigali. Score final : 45-40. Un succès au goût de revanche... et de qualification mondiale.

Le match n'a pas été un festival offensif, loin de là. Avec seulement 26 % de réussite aux tirs pour les Ivoiriennes (contre 21 % pour le Mali), les filets n'ont pas vraiment chauffé. Mais l'essentiel est ailleurs : solidité, abnégation et nerfs d'acier dans le money time. Menées à la pause (20-17), les filles de Thoms Thano N'da ont ensuite accéléré avec deux quarts-temps d'anthologie (14-11 puis 14-9) pour clouer les Aiglonnes.

Les héroïnes du jour : Maelhys N'dri, Mvp avec 9 points et un impeccable 3/4 aux lancers francs. À ses côtés, Jane Mary Diomandé alias "Mary-J", a encore fait des misères à la défense malienne : 9 points, 5 rebonds et une présence constante. En face, Coumba Guindo, star annoncée du Mali, est restée muette au compteur (0 point !), laissant Mariya Diawara et Leandra Bagayoko sauver l'honneur avec 9 points chacune.

Au-delà des chiffres, c'est l'intensité défensive qui a fait la différence. Les Éléphantes ont imposé un rythme suffocant, réduisant les Maliennes au silence dans les moments clés (notamment une série de 7-0 encaissée par le Mali).

Grâce à ce succès, la Côte d'Ivoire signe un exploit historique : qualification en finale de l'AfroBasket U16 et surtout ticket validé pour la Coupe du monde Fiba U17. La cerise sur le gâteau ? Une finale à jouer ce dimanche 14 septembre contre le vainqueur du choc Égypte - Cameroun.

Alors, les petites Éléphantes vont-elles barrir jusqu'au bout ? Réponse dans moins de 24 heures...

