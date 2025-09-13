Tunisie: Le pays prendra part au Sommet arabe et islamique extraordinaire, prévu à Doha

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a été chargé par le président de la République, de conduire la délégation tunisienne aux travaux du Sommet arabe et islamique extraordinaire, prévu à Doha, capitale du Qatar, le 15 septembre courant.

Ce sommet sera consacré à l'examen des derniers développements dans la région, à la suite des agressions sionistes contre l'État frère du Qatar, et dans un contexte marqué par la poursuite de la guerre barbare, les opérations de génocide et de déplacement forcé dans les territoires palestiniens.

Il s'agira également d'adopter un plan d'action arabe et islamique approprié pour faire face à cette situation.

A l'ordre du jour de ce sommet extraordinaire, une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et islamiques, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

En marge de ce sommet, le ministre aura plusieurs rencontres avec les chefs des délégations arabes et islamiques participantes.