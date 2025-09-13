Togo: Le pays tire profit du marché régional de l'électricité

26 ans après la mise en place du système d'échanges d'énergie électrique ouest-africain (EEEOA), également connu sous son appellation anglaise West African Power Pool (WAPP), le Togo dresse un bilan satisfaisant de sa participation.

Créée à Lomé en 1999 lors du 22e sommet de la Conférence des chefs d'État de la Cédéao, l'initiative vise à mieux coordonner la production et le transport de l'électricité entre pays membres, afin d'assurer une meilleure fiabilité de l'approvisionnement.

Le WAPP, dont le siège se trouve à Cotonou au Bénin, regroupe les sociétés nationales d'électricité de 14 pays de la Communauté, dont la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET). Ensemble, ces structures travaillent à l'interconnexion des réseaux et à la mise en place d'un marché régional de l'électricité plus efficace et résilient.

Selon les autorités togolaises en charge de l'énergie, le dispositif a déjà démontré toute son utilité :

Stabilité accrue dans la fourniture d'électricité pour les ménages, entreprises et services publics ;

Maintien de l'approvisionnement en cas de panne locale grâce à la solidarité régionale ;

Meilleure maîtrise des coûts liés à la production et à l'importation d'énergie.

Pour franchir une nouvelle étape, la Cédéao a inauguré récemment à Abomey-Calavi (Bénin) le Centre d'Information et de Coordination (ICC), destiné à renforcer la formation en exploitation et maintenance des réseaux. Une initiative qui devrait professionnaliser davantage la gestion énergétique régionale.

Avec près de trois décennies de participation, le Togo confirme son engagement à garantir un service électrique plus stable, accessible et durable à ses citoyens, tout en contribuant à la construction d'un marché intégré de l'énergie en Afrique de l'Ouest.