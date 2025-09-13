Algérie: Le partenariat algéro-italien, 'excellent et dynamique'

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a salué, samedi à Alger, le partenariat algéro-italien, le qualifiant d'"excellent" et de "dynamique".

Lors d'une conférence de presse au siège du ministère, M. Attaf a souligné que parmi les partenariats proposés au continent africain dans le cadre de la coopération internationale, "celui avec l'Italie est le plus influent", dans la mesure où "il repose sur des projets concrets".

Soulignant que la relation entre l'Algérie et ce pays "s'est hissée aux premiers rangs en quelques années seulement, notamment dans le domaine commercial", le ministre d'Etat a mis en avant "la diversification des investissements dans le secteur énergétique et l'approvisionnement de ce pays ami en gaz naturel, sans oublier les grands projets tels que l'hydrogène vert, la fibre optique et d'autres encore à portée européenne, impulsés par la dynamique

algéro-italienne".

Attaf a exprimé la satisfaction de l'Algérie quant aux résultats de ses relations avec l'Italie, "tant sur le plan qualitatif que quantitatif", invitant les autres pays à "emprunter la même voie en matière de partenariat mutuellement bénéfique".

Il a rappelé, par ailleurs, que la coopération Sud-Sud "participe de l'attachement de l'Algérie à renforcer ses relations avec le Groupe des 77, représentant les pays en développement, créé à Alger, dans le cadre d'une action constante fondée sur la nécessité de promouvoir cette forme de coopération".

Interrogé, par ailleurs, sur des informations relayées par certains médias selon lesquelles la Cour internationale de justice (CIJ) aurait reçu une plainte des autorités de Bamako (Mali) contre l'Algérie, M. Attaf a précisé que l'Algérie "n'a reçu aucune notification à ce sujet de la part de cette instance", ajoutant que la CIJ elle-même avait démenti l'existence d'une telle requête.