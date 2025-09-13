Algérie: IATF 2025 - Les résultats de la quatrième édition 'exceptionnels, records et inédits'

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a affirmé, samedi, que les résultats de la quatrième édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), organisée du 4 au 10 septembre à Alger, étaient "exceptionnels, records et inédits".

Animant une conférence de presse au siège du ministère, M. Attaf a précisé que "l'édition d'Alger a été un franc succès, reconnu par toutes les institutions continentales ayant contribué à son organisation et l'ensemble des participants : exposants, opérateurs économiques et visiteurs", ajoutant que "les chiffres sont là pour confirmer que les résultats de cette édition étaient exceptionnels, records et inédits".

En effet, a-t-il dit, cette édition a été marquée par la participation des dirigeants de la Tunisie, de la Libye, de la Mauritanie, de la République sahraouie, du Tchad, du Mozambique, de la Grenade, de la Barbade et de Saint-Christophe-et-Niévès, des anciens présidents du Nigeria et du Niger, des vice-présidents de la Namibie et du Kenya et du Premier ministre du Burundi.

Plus de 40 ministres chargés des secteurs du commerce et de l'industrie ont également pris part à cet événement, en sus de représentants d'organisations internationales et régionales et d'éminentes personnalités africaines, a-t-il poursuivi.

Et de rappeler que cette quatrième édition de l'IATF avait enregistré la participation de 132 pays, dont 70 représentés par des stands, parmi lesquels 49 pays africains, et de 2.148 exposants.

Cette édition a également enregistré 112.476 visiteurs, dont 60.650 visiteurs présents sur site et 51.826 à distance, selon les chiffres présentés par le ministre d'Etat, qui a relevé le niveau record des transactions conclues, avec la signature de contrats de partenariat d'une valeur de 48,3 milliards de dollars.

Il a aussi mis en avant le nombre record d'acheteurs professionnels enregistré, à savoir 987 opérateurs économiques, dépassant l'objectif initial fixé à 750 opérateurs, précisant que la part de contrats conclus par les sociétés et entreprises algériennes s'élève à 11,4 milliards de dollars (contrats finalisés).

A ce montant s'ajoutent 11,6 milliards de dollars de marchés à l'étude ou en cours de négociation, autrement dit des engagements, a ajouté M. Attaf, soulignant que la valeur globale des marchés décrochés par les sociétés et entreprises algériennes s'élève à 23 milliards de dollars.

Tous ces chiffres et statistiques proviennent de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), seule instance habilitée à fournir ces données, a-t-il affirmé.

Le ministre d'Etat a, par ailleurs, rappelé que cette édition avait été marquée par la création d'un fonds de financement des start-up et des jeunes innovants en Afrique, à l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au regard de l'importance du rôle de la jeunesse dans le développement du continent.

"L'Afrique que nous voulons est une Afrique pleinement engagée dans les révolutions scientifiques en cours, capable de s'imposer sur la scène internationale, de faire entendre sa voix, de jouer un rôle influent et de préserver ses intérêts", a soutenu M. Attaf.

A une question sur les chiffres présentés, le ministre a estimé qu'"il n'est pas nécessaire de répondre à ce qui est publié par certains médias bien connus, car les résultats de l'IATF constituent en eux-mêmes une réponse suffisante aux doutes", ajoutant que "les résultats de cette édition confirment le choix d'orientation de la politique étrangère du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, montrent la méthodologue de travail et encouragent à continuer sur cette lancée".

Le ministre d'Etat a également souligné que "la diplomatie algérienne accompagne la dynamique économique que connaît notre pays avec l'amélioration du climat des affaires et les efforts déployés par l'Etat pour faciliter les démarches au profit des opérateurs étrangers".