Tunisie: Ligue 1 - Le ST surprend l'EST, ESS et USM dos à dos

Le petit derby de la capitale a marqué la 5e journée de la Ligue 1 tunisienne de football professionnel avec un véritable coup de tonnerre. Le Stade Tunisien a créé l'exploit en infligeant à l'Espérance de Tunis sa première défaite de la saison, tandis que le derby du Sahel entre l'US Monastir et l'Étoile du Sahel s'est soldé par un nul intense. Plus au sud, le CA Bizertin décroche enfin sa première victoire, au bout du suspense face à l'US Ben Guerdane.

Stade Tunisien - Espérance de Tunis : l'exploit du Bardo

Dans son antre du complexe Hedi Ennaifer, le Stade Tunisien a réalisé une performance majuscule en s'imposant 1-0 face à l'Espérance Sportive de Tunis. Le but décisif a été inscrit par Mohamed Amine Khemissi (41'). Avec ce succès, son 3e de la saison, le ST prend provisoirement la tête du classement avec 11 points.

US Monastir - Étoile du Sahel : derby sans vainqueur

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au derby du Sahel, l'US Monastirienne a cru tenir la victoire après l'ouverture du score signée Raed Chikhaoui (45'), mais l'ESS a réagi grâce à Raki Laaouani (83'). Score final : 1-1. Les deux équipes restent en milieu de tableau.

US Ben Guerdane - CA Bizertin : un succès libérateur

Au stade de Ben Guerdane, le CA Bizertin a enfin débloqué son compteur de victoires. Les Nordistes se sont imposés dans les arrêts de jeu grâce à un but tardif (90'+6), quittant ainsi la dernière place. En revanche, l'USBG voit sa dynamique freinée à domicile.

Les affiches à venir

La 5e journée se clôturera ce dimanche avec deux chocs : le duel entre le Club Africain et le CS Sfaxien au stade de Radès, et le déplacement de l'ES Zarzis, actuel dauphin, sur le terrain de l'AS Gabès. Deux rencontres qui pourraient encore bousculer la hiérarchie avant la trêve internationale.