Tunisie: 120 000 élèves issus de familles défavorisés bénéficient d'aides scolaires

La présidente de l'Union tunisienne de solidarité sociale, Naïma Jlassi, a souligné samedi que 120 000 élèves issus de familles défavorisées et à faibles revenus bénéficieront du programme d'aides scolaires pour la rentrée 2025-2026, d'une valeur totale estimée à 6 millions de dinars.

Jlassi a ajouté dans une déclaration à l'agence de presse TAP que cette aide comprend 70 mille manuels scolaires dans le cadre d'un accord avec le Centre national pédagogique avec une réduction de 23 % au profit des élèves du primaire, du collège et de la première année du secondaire, ainsi que 840 000 cahiers et 120 000 cartables contenant 120 000 crayons et 120 000 stylos.

La présidente de l'Union tunisienne de solidarité sociale a souligné que la valeur financière de l'aide scolaire provient en partie du financement public, qui s'élève à 4,350 millions de dinars.

Elle a souligné que cette aide comprend également la distribution de vêtements et de chaussures d'une valeur d'environ un million de dinars.