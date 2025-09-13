Tunisie: Athlétisme - 28e Championnat du monde à Tokyo à partir d'aujourd'hui - Nous y sommes !

Cette vingt-huitième édition sera particulièrement importante pour les représentants tunisiens. Parce que, tout simplement, nous aurons des athlètes qui ont, depuis un bon bout de temps déjà, usé leurs chaussures à pointes sur presque toutes les pistes du monde.

Bien entendu, nous désignons trois d'entre eux, car la quatrième est une jeune qui a choisi cette épreuve difficile et qui progresse de sortie en sortie. Ce Mondial est une répétition grandeur nature des Jeux olympiques de Los Angeles qui aura lieu à Tokyo au Japon à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 septembre.

Pour les garçons, le coup d'envoi se fera par les qualifications du 3.000 m steeple hommes, avec la participation du duo Mohamed Amine Jhinaoui, classé 7e mondial, et Ahmed Jaziri, classé 12e mondial.

Ces deux compères se suivent mais ne se ressemblent pas. Mohamed Jhinaoui a été régulièrement le plus entreprenant. Il possède des qualités énormes, mais il lui manque le déclic qui pourrait le propulser parmi les favoris les plus sûrs. A-t-il retenu les enseignements de ses précédentes sorties cette saison, surtout après les JO de Paris ?

C'est le moment de le prouver et de se positionner. Ahmed Jaziri, nous pensons qu'il vaut mieux que ce qu'on fait de lui. Un honnête lièvre bon pour secouer le peloton. Ce Mondial lui permettra-t-il de s'extérioriser et de se positionner ? C'est possible, car ses qualités intrinsèques parlent pour lui.

Il n'a qu'à prendre son courage à deux mains et s'élancer vers la conquête de la place d'un favori pour Los Angeles. La finale aura lieu ce lundi à 13h55, heure tunisienne. Pour les féminines, ce sera ce lundi qu'auront lieu les qualifications du 3.000 m steeple avec la participation du duo Maroua Bouzayani, 7e mondiale, et Rihab Dhahri, 35e mondiale. Maroua Bouzayani attend-elle son heure ? Ses sorties ces derniers mois ont été très concluantes.

Elle améliore régulièrement ses temps et figure parmi les éléments que l'on doit tenir à l'oeil. Elle aussi a beaucoup de potentiel, mais ses passages sont quelque peu difficiles et elle a tendance à se retrouver quelque peu freinée. C'est l'impression qu'elle donne.

Elle pourrait surprendre tout le monde et présenter sa candidature pour les JO. La jeune Rihab Dhahri, elle, est en début de carrière, mais elle se classe assez honnêtement au niveau mondial. Une qualification en finale pourrait faire d'elle la révélation de l'année.

La finale aura lieu le mercredi 17 septembre à 13h57, heure tunisienne.