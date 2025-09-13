Tunisie: Athlétisme - 28e Championnat du monde à Tokyo à partir d'aujourd'hui - Nous y sommes !

13 Septembre 2025
La Presse (Tunis)
Par Kamel Ghattas

Cette vingt-huitième édition sera particulièrement importante pour les représentants tunisiens. Parce que, tout simplement, nous aurons des athlètes qui ont, depuis un bon bout de temps déjà, usé leurs chaussures à pointes sur presque toutes les pistes du monde.

Bien entendu, nous désignons trois d'entre eux, car la quatrième est une jeune qui a choisi cette épreuve difficile et qui progresse de sortie en sortie. Ce Mondial est une répétition grandeur nature des Jeux olympiques de Los Angeles qui aura lieu à Tokyo au Japon à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 21 septembre.

Pour les garçons, le coup d'envoi se fera par les qualifications du 3.000 m steeple hommes, avec la participation du duo Mohamed Amine Jhinaoui, classé 7e mondial, et Ahmed Jaziri, classé 12e mondial.

Ces deux compères se suivent mais ne se ressemblent pas. Mohamed Jhinaoui a été régulièrement le plus entreprenant. Il possède des qualités énormes, mais il lui manque le déclic qui pourrait le propulser parmi les favoris les plus sûrs. A-t-il retenu les enseignements de ses précédentes sorties cette saison, surtout après les JO de Paris ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

C'est le moment de le prouver et de se positionner. Ahmed Jaziri, nous pensons qu'il vaut mieux que ce qu'on fait de lui. Un honnête lièvre bon pour secouer le peloton. Ce Mondial lui permettra-t-il de s'extérioriser et de se positionner ? C'est possible, car ses qualités intrinsèques parlent pour lui.

Il n'a qu'à prendre son courage à deux mains et s'élancer vers la conquête de la place d'un favori pour Los Angeles. La finale aura lieu ce lundi à 13h55, heure tunisienne. Pour les féminines, ce sera ce lundi qu'auront lieu les qualifications du 3.000 m steeple avec la participation du duo Maroua Bouzayani, 7e mondiale, et Rihab Dhahri, 35e mondiale. Maroua Bouzayani attend-elle son heure ? Ses sorties ces derniers mois ont été très concluantes.

Elle améliore régulièrement ses temps et figure parmi les éléments que l'on doit tenir à l'oeil. Elle aussi a beaucoup de potentiel, mais ses passages sont quelque peu difficiles et elle a tendance à se retrouver quelque peu freinée. C'est l'impression qu'elle donne.

Elle pourrait surprendre tout le monde et présenter sa candidature pour les JO. La jeune Rihab Dhahri, elle, est en début de carrière, mais elle se classe assez honnêtement au niveau mondial. Une qualification en finale pourrait faire d'elle la révélation de l'année.

La finale aura lieu le mercredi 17 septembre à 13h57, heure tunisienne.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.