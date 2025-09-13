Tunisie: Exposition « Instants suspendus » de Sadok ben Salem à Hammamet - Au gré d'une passion

Les passants semblaient happés par les photographies exposées à l'espace Sidi Ben Aïssa à Hammamet. Soigneusement prises par Sadok Ben Salem, elles témoignent de sa passion pour la ville en écumant ses coins les plus connus, en figeant son golfe avec son mythique coucher de soleil et son activité de pêche quotidienne.

Présentées sous différents formats, les photographies de Sadok Ben Salem attirent des visiteurs curieux. Les scruter sur les murs de l'édifice historique Sidi Ben Aïssa du centre-ville... c'est redécouvrir la ville autrement. Sadok Ben Salem a fait une carrière dans l'enseignement avant de se consacrer à la photographie. Une passion qui est née par hasard, en maniant téléphones, logiciels et réseaux sociaux. « Instants suspendus » est sa 2e exposition solo maintenue sous le patronage de l'ASM, Association de sauvegarde de la Médina.

A travers ses prises, le chasseur d'images magnifie autrement la ville, en captant son heure dorée mythique, ses arbres, la quiétude de ses moments hivernaux, les remparts de son fort et ce qui reste de l'architecture typique propre à la ville, celle qui caractérise encore quelques constructions anciennes. S'adonner à cette activité, c'est exprimer son amour pour sa ville natale perpétuellement.

Dans un coin de l'espace ASM, un lieu pris aussi par le photographe qui n'existe pas à Hammamet. Il s'agit d'un site romain « Damous Lahlelfa », situé aux environs d'El Jem. Lors d'un passage dans la zone, il s'y arrête et découvre tout un site historique, bien visible, doté d'un sous-terrain immense.

C'est au gré de ses évasions que Sadok Ben Salem fige d'autres lieux, en dehors de la ville, toujours en domptant la lumière. Des prises du mythique site berbère de Zriba Olya sont aussi exposées. D'autres régions comme Takrouna, Hergla ou le Cap Bon verront sans doute le passage de Sadok Ben Salem, qui prend soin de suspendre des instants de vie, des parcours... et de les épingler dans le temps.

«Je n 'oublie pas le soutien de l'ASM, d'amis et de copains qui m'ont encouragé à m'adonner à cette passion. J'aspire à exposer ailleurs prochainement à Tunis ou Nabeul», indique le photographe. En usant de la technologie et du Net, il met en relief quelques éléments visibles sur ses prises.