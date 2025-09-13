Tunisie: A la boîte - L'adieu à Hamadi

On lut des témoignages, on écouta des enregistrements, on partagea des anecdotes, des souvenirs... Chacun avait en mémoire un aspect de cet artiste aux multiples facettes.

Ils sont venus, ils étaient tous là, amis, artistes, galeristes, collectionneurs, journalistes... Tous ont répondu à l'invitation de Fatma Kilani qui, dans son espace de la Boîte, espace qui lui fut souvent accueillant, voulut rendre le plus chaleureux des hommages à l'ami trop tôt parti, Hamadi Ben Saâd.

On lut des témoignages, on écouta des enregistrements, on partagea des anecdotes, des souvenirs... Chacun avait en mémoire un aspect de cet artiste aux multiples facettes, une image de celui qui fut marin au long cours, éducateur pour enfants, enseignant, artiste « vif » comme il aimait à dire, réfutant toujours le qualificatif trop facilement adopté pour lui de peintre naïf.

Tous avaient encore dans le regard la silhouette de ce géant débonnaire qui arpentait les rues de la Médina, s'arrêtant face à un mur dont les strates et les blessures lui parlaient, disait-il, et dont il aimait à se mettre à l'écoute.

Tous entendaient encore son rire et pouvaient l'imaginer ramassant les vieux journaux, les affiches obsolètes pour leur redonner vie et les adouber en une nouvelle vocation artistique. Et tant qu'on se souviendra de lui, avec amitié, tendresse, humour ou admiration, Hamadi Ben Saâd ne partira pas.