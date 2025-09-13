Tunisie: Un défi, une route, une île - Cap sur Djerba à bicyclette

De la porte du désert jusqu'à l'Ile des rêves, une quinzaine de jeunes cyclistes se lancent dans une aventure inédite : un périple de plus de 500 kilomètres reliant Douz à Djerba. Plus qu'un simple voyage sportif, cette expédition est une véritable école de vie, où chaque étape se transforme en apprentissage, chaque coup de pédale en dépassement de soi, et chaque arrêt en moment de partage et de solidarité

C'est une aventure hors du commun qui a pris son envol depuis la ville de Douz, surnommée la «porte du désert». L'Association "Fajr Essahra" des cyclistes de Douz a ,en effet, donné le coup d'envoi de la première édition de «Mon premier voyage à vélo», une expédition originale qui relie Douz à l'île de Djerba et qui s'annonce riche en émotions, en découvertes et en enseignements.

Cette initiative se distingue par son caractère novateur : il ne s'agit pas seulement d'une épreuve sportive, mais avant tout d'un parcours d'apprentissage de la vie. Quinze cyclistes y participent, parmi lesquels neuf enfants âgés de 11 à 16 ans qui enfourchent pour la première fois leur vélo dans le cadre d'un voyage de longue distance. Pour eux, ce périple n'est pas qu'une simple traversée de paysages, c'est une immersion dans les valeurs de l'endurance, de la solidarité et de l'autonomie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Durant cette expédition, les jeunes cyclistes sont initiés à divers savoir-faire pratiques : les techniques de camping, l'art de la débrouillardise, l'autonomie dans les choix du quotidien, mais aussi les gestes essentiels liés à la sécurité routière et à la mécanique des vélos, comme la réparation des pannes. À travers cet encadrement, les organisateurs cherchent à forger chez les participants une véritable école de responsabilité et de dépassement de soi.

Le parcours, qui s'étend sur près de 550 kilomètres en 8 jours, traverse de vastes étendues sahariennes et plusieurs régions emblématiques du sud tunisien, telles que Qasr El Hajjaj, Tataouine et Médenine, avant d'atteindre Djerba, l'Ile des rêves. Chaque étape devient une occasion de découvrir la richesse des paysages, la diversité culturelle et le patrimoine vivant de ces contrées.

Mais au-delà des kilomètres parcourus, c'est surtout une expérience humaine et collective qui prend forme. Les jeunes cyclistes apprennent à partager, à s'entraider, à respecter un rythme commun et à cultiver l'esprit d'équipe.

Dans un monde où l'individualisme gagne du terrain, ce type d'initiative vient rappeler l'importance du vivre-ensemble et de la coopération.

À travers cette aventure, l'Association "Fajr Essahra" ne se contente pas de promouvoir la pratique sportive. Elle cherche à imprimer une culture durable du vélo chez les jeunes, à encourager un mode de vie sain, respectueux de l'environnement, et à offrir une alternative positive à la sédentarité et aux distractions numériques.

Ce voyage à vélo, ponctué de défis mais aussi de moments de joie et de camaraderie, constitue ainsi une véritable formation de caractère : il prépare ces jeunes à devenir des adultes responsables, capables de relever les défis de la vie avec persévérance, esprit critique et confiance en soi.

En somme, «Mon premier voyage à vélo» n'est pas seulement un itinéraire de Douz à Djerba, mais un voyage initiatique qui transforme chaque coup de pédale en leçon de vie, chaque kilomètre en victoire sur soi-même, et chaque étape en souvenir impérissable.